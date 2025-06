Khai mạc Giải Pickleball Cúp Hội Nhà báo Nghệ An 2025

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía Hội Nhà báo Nghệ An có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cùng đại diện các ban ngành, đơn vị, cơ quan báo chí và phóng viên tham gia giải.