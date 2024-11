Xã hội Bế mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” Tối 25/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ bế mạc, tổng kết Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc, tổng kết Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”. Ảnh: Minh Quân

Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Nghệ An, và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 22 - 26/11 tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Đây là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời chào mừng 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (27/11/2014 - 27/11/2024).

Lãnh đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trao Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Triển lãm ”Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”. Ảnh: Minh Quân

Với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên, cán bộ văn hóa du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước, triển lãm gồm các hoạt động: Trưng bày ảnh nghệ thuật giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam; trưng bày chuyên đề “Đặc trưng di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống; Liên hoan Nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu di sản”…

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Triển lãm ”Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”. Ảnh: Minh Quân

Tại lễ bế mạc triển lãm, có 20 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; 20 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An; 5 tập thể và 16 cá nhân được nhận Giấy khen của Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam vì đã có thành tích đóng góp vào thành công của Triển lãm ”Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”.

Trao thưởng cho 17 tiết mục đạt giải A Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu di sản”. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục "Trình diễn áo dài và trường ca Đại ngàn" của Bảo tàng Mỹ thuật Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt giải Đặc biệt Liên hoan Nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu di sản”. Ảnh: Minh Quân

Ban tổ chức triển lãm cũng trao thưởng cho các tiết mục đạt giải Liên hoan Nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu di sản”; theo đó, có 1 tiết mục đạt giải Đặc biệt, 17 tiết mục đạt giải A, 10 tiết mục đạt giải B và 5 tiết mục đạt giải phụ “Khán giả yêu thích”.