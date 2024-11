Xã hội Khai mạc Triển lãm 'Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam' Chiều 23/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Xúc tiến du lịch; đại diện Bảo tàng đến từ các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”. Ảnh: Minh Quân

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Một tiết mục nghệ thuật truyền thống tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quân

Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 22 - 26/11 tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu chào mừng triển lãm. Ảnh: Minh Quân

Đây là 1 trong những hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những di sản văn hóa, thiên nhiên, các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam; khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong cả nước, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đại diện các đơn vị tỉnh, thành có đóng góp tiêu biểu cho Triển lãm nhận biểu trưng lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: Minh Quân

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao thưởng cho các tác giải đạt giải Nhất Hội thi "Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam" năm 2024. Ảnh: Minh Quân

Triển lãm được tổ chức tại tỉnh Nghệ An dịp này cũng là hoạt động chào mừng 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (27/11/2014 - 27/11/2024).

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Minh Quân

Tại lễ khai mạc triển lãm, Ban tổ chức đã trao biểu trưng lưu niệm cho 35 đơn vị đã có đóng góp tiêu biểu cho Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống”; trao 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 15 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các sản phẩm tham gia Hội thi "Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam" năm 2024 - một trong các hoạt động tại triển lãm.