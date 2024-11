Xã hội

Khai mạc triển lãm các chuyên đề văn hóa - di sản ở Nghệ An



Sáng 22/11, tại Bảo tàng Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc các chuyên đề: “Phú Thọ - Nghệ An, kết nối miền di sản”; Triển lãm “Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng”; “Áo dài và di sản” và Không gian nghệ thuật Sen và Thư pháp.