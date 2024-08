Xã hội Nghệ An đăng cai tổ chức triển lãm tôn vinh các di sản Việt Nam Theo dự kiến, Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam" sẽ diễn ra từ 22 - 26/11 tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Toàn cảnh Khu di tích Kim Liên. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 7142/UBND-VX về việc phối hợp tổ chức Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam". Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức.

Đền Chung Sơn tọa lạc phía Nam núi Chung, thuộc xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Thành Cường

Theo kế hoạch, Triển lãm dự kiến diễn ra trong thời gian từ 22 - 26/11/2024 ở thành phố Vinh, tại 3 địa điểm: tuyến phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng Nghệ An.

Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên Việt Nam" sẽ giới thiệu tới người dân Nghệ An và du khách một số trưng bày đặc sắc:

Trưng bày "Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với di sản văn hóa dân tộc" ;

Trưng bày ảnh "Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam";

Trưng bày "Đặc trưng di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam";

Trưng bày "Những bài thơ của Bác Hồ trên sen thư pháp" giới thiệu một số bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Sen thư pháp.

Cùng với đó, trong không gian chung của triển lãm sẽ có không gian văn hóa trà Việt, trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, triển lãm "Áo dài Việt Nam".

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ có không gian giao lưu văn hoá trà Việt của các tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An, Lâm Đồng... Trong ảnh: Chè shant tuyết Kỳ Sơn tại một sự kiện. Ảnh: T.P

Đặc biệt, tại không gian phố đi bộ Hồ Tùng Mậu sẽ trưng bày "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống" của 25 tỉnh, thành phố; gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Đến với không gian trưng bày này trong khuôn viên Phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu du khách sẽ được giới thiệu về vẻ đẹp các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của 25 tỉnh/thành phố tham gia triển lãm; những điểm đến được du khách yêu thích; những nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương cùng sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương…

Tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (TP. Vinh) sẽ có trưng bày các đặc sản vùng miền của 25 tỉnh thành, phố. Ảnh: T.P

Cũng trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2024; không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt giải Hội thi, không gian tôn vinh, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu toàn quốc, các sản phẩm chất lượng cao phục vụ đời sống tiêu dùng.

Cùng với đó là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống "Việt Nam - những sắc màu di sản".

Triển lãm sẽ có trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề trong cả nước. Ảnh: T.P

Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam" là hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản hóa Việt Nam (23/11). Thông qua các hoạt động tại Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc về nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc được kết tinh và tiếp nối qua nhiều thế hệ, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.