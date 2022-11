Bến đỗ nào cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Võ Ngọc Toàn?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bản hợp đồng giữa Võ Ngọc Toàn và SHB Đà Nẵng sẽ đáo hạn khi mùa giải năm nay chính thức khép lại.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, cầu thủ sinh năm 1994 cho biết: "Tới thời điểm này, tôi vẫn chưa biết đâu là bến đỗ tiếp theo của mình. Bởi hiện tại, chưa có đội bóng nào liên hệ với tôi. Ưu tiên của tôi đương nhiên là ở lại cống hiến cho SHB Đà Nẵng thêm nhiều mùa giải nữa. Hy vọng, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ!".

Kết thúc mùa giải 2019, Võ Ngọc Toàn gia nhập SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tại sân Hòa Xuân, Ngọc Toàn không mất quá nhiều thời gian để khẳng định được tài năng của mình, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng - cựu thuyền trưởng Câu lạc bộ Hà Nội và Than Quảng Ninh.

Theo thống kê, tại V. League 2022, Võ Ngọc Toàn đã được ra sân thi đấu tổng cộng 19 trận, với thời lượng 1.138 phút. Những con số đủ để chứng minh tầm quan trọng của Võ Ngọc Toàn với đội chủ sân Hòa Xuân. Sẽ không quá lời khi khẳng định, Ngọc Toàn là một trong những điểm sáng hiếm hoi của SHB Đà Nẵng tại mùa giải 2022.

Với nền tảng thể lực sung mãn, cùng tinh thần thi đấu quả cảm, Võ Ngọc Toàn luôn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí "mỏ neo" trong sơ đồ 4 - 3 - 3 của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Không phải ngẫu nhiên mà bộ đôi Phạm Nguyên Sa - Nguyễn Huy Hùng phải thường xuyên "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị.

Trước khi gia nhập đội bóng sông Hàn vào đầu mùa giải 2020 theo hình thức chuyển nhượng tự do, Võ Ngọc Toàn là trụ cột của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn 2015 - 2019. Chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 là thành tích ấn tượng nhất của tiền vệ người Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong thời gian khoác áo đội bóng quê hương./.