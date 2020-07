Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An được vinh danh ‘Bệnh viện Xanh năm 2020’

Ghi nhận những nỗ lực trong phong trào xây dựng Bệnh Viện xanh - sạch - đẹp cũng như công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội tại địa phương, ngày 19/7 vừa qua, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tự hào cùng các tên tuổi lớn của ngành y tế Việt Nam như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi đồng 2 vinh dự được nhận danh hiệu “Bệnh viện Xanh năm 2020” do Hiệp hội thông tin, tư vấn thương mại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.