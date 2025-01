Sức khỏe Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An: Tận tâm từ gốc - Vững chãi vươn xa Với định hướng trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ trong lĩnh vực chấn thương - chỉnh hình; thời gian qua, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình (CTCH) Nghệ An không ngừng nỗ lực đổi mới toàn diện và khẳng định vị thế trong ngành y tế.

Phát triển y tế chuyên sâu, nâng tầm thương hiệu

Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện CTCH Nghệ An luôn tiên phong cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trong nước và trên thế giới. Trong năm 2024, Bệnh viện thực hiện gần 7.000 ca phẫu thuật, trong đó số ca kỹ thuật cao (thay khớp gối, thay khớp háng, nội soi tái tạo dây chằng chéo, bơm xi măng sinh học…) chiếm tỷ lệ lớn.

Với mục tiêu mang lại dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân ngay tại địa phương, Bệnh viện chú trọng tổ chức các hội thảo khoa học, tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế để tiến hành chuyển giao các kỹ thuật y khoa chuyên sâu như: Kỹ thuật vi phẫu chuyển ngón chân tái tạo mất ngón tay, các kỹ thuật trong điều trị tổn thương thần kinh ngoại biên…

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ chuyên gia tuyến Trung ương. Ảnh: Huyền Đậu

Xác định tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc phát triển y tế chuyên sâu, trong năm 2024, Bệnh viện đã tham gia và báo cáo đề tài thành công tại các hội nghị uy tín, như: Được chọn báo cáo Đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đinh nội tủy Metaizeau dưới màn hình tăng sáng tại Bệnh viện Chấn thương- Chỉnh hình Nghệ An" tại Hội nghị khoa học chỉnh hình Nhi khoa toàn quốc lần thứ 17, tháng 6/2024; tham dự Hội nghị khoa học thường niên của Hội Chấn thương - Chỉnh hình Việt Nam lần thứ 21, tháng 10/2024, Bệnh viện đã đóng góp 6 báo cáo nghiên cứu.

Tháng 11/2024, Bệnh viện tiếp tục được chọn tham gia 2 báo cáo tại Hội nghị khoa học thường niên Liên chi hội Chấn thương - Chỉnh hình lần thứ 29. Các báo cáo đều được Hội đồng chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao, tạo động lực để Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu và điều trị trong thời gian tới.

Đại diện Bệnh viện tham gia Hội nghị khoa học thường niên Hội Chấn thương chỉnh hình lần thứ 21, năm 2024. Ảnh: Huyền Đậu

Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ

Bà T.T.B. (81 tuổi, TP .Vinh, Nghệ An) vào Bệnh viện CTCH Nghệ An trong tình trạng bị chấn thương nghiêm trọng khi bị ngã cầu thang, dẫn đến sưng đau, biến dạng, hạn chế vận động xương đùi 2 bên. Bệnh nhân vào viện được chẩn đoán: Gãy dưới chuôi khớp háng nhân tạo phải/gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái/đái tháo đường. Bà đã được các bác sĩ thực hiện đồng thời hai ca phẫu thuật: Thay bán phần khớp háng nhân tạo bên trái và kết hợp xương gãy bằng nẹp bên phải bằng kỹ thuật ít xâm lấn, nhằm giảm thiểu nguy cơ mất máu trong phẫu thuật.

Sau khi ra viện, bà B. chia sẻ: “Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện, tôi rất hài lòng với đội ngũ nhân viên y tế. Không chỉ giỏi chuyên môn, các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện phục vụ, chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp và tận tình”.

Bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc người bệnh. Ảnh: Huyền Đậu



Chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, các cán bộ, công nhân viên Bệnh viện luôn cam kết thực hiện đúng tiêu chí “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.

Bên cạnh đó, Bệnh viện mở rộng tất cả các kênh tiếp nhận phản hồi của người bệnh như: Niêm yết số đường dây nóng, hòm thư góp ý, hòm phiếu khảo sát, số hotline chăm sóc khách hàng, các trang mạng xã hội… Ngoài ra, Bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng - công tác xã hội như: Tặng quà cho bệnh nhân vào dịp lễ, Tết, cắt tóc gội đầu miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn,…

Lấy sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu hàng đầu, Bệnh viện CTCH Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân. Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024), Bệnh viện được Đoàn giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm công nhận là “Mô hình bếp ăn tập thể có kiểm soát về an toàn thực phẩm”. Để được công nhận mô hình này, bếp ăn Bệnh viện CTCH Nghệ An phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về thiết kế bố trí bếp ăn và nơi ăn uống, trang thiết bị dụng cụ, nguồn gốc nguyên liệu, thực hành đảm bảo ATTP…

Danh hiệu ý nghĩa đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Bệnh viện CTCH Nghệ An trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tương Dương. Ảnh: Huyền Đậu



Chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp

Với thương hiệu “Bệnh viện xanh”, Bệnh viện CTCH Nghệ An mang đến cho người bệnh một không gian điều trị xanh mát, không khí trong lành như “ngôi nhà thứ hai.” Khuôn viên trong Bệnh viện được thiết kế thân thiện với thiên nhiên, từ phòng chờ thoáng đãng, đón ánh sáng đến hệ thống thông gió tự nhiên tại các phòng bệnh, nhằm tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. Công tác vệ sinh được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo các khu vực khám, chữa bệnh, hành lang, phòng bệnh và nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

Đặc biệt, hệ thống phòng mổ của Bệnh viện được thiết kế hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn vô trùng nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn; đảm bảo an toàn tối ưu cho người bệnh. Đồng thời, Bệnh viện luôn chú trọng đến việc quản lý chất thải y tế. Các loại chất thải được phân loại đúng ngay tại nơi phát sinh, thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý theo quy định.

Bà N.T.H., một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện chia sẻ: “Mỗi buổi sáng, tôi thường ra ngồi dưới tán cây trong khuôn viên Bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Cảm giác như được gần gũi với thiên nhiên giúp tôi nhanh hồi phục sức khỏe hơn”. Đó cũng làm cảm nhận chung của người bệnh đến điều trị tại Bệnh viện, minh chứng cho thành công của nỗ lực xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp tại Bệnh viện CTCH Nghệ An trong thời gian qua.

Bằng những việc làm thiết thực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên, Bệnh viện CTCH Nghệ An đang từng bước vững chắc trên hành trình phát triển toàn diện, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín cho nhân dân tỉnh nhà, khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào./.