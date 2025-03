Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật nội soi lấy máu tụ cứu sống bệnh nhân xuất huyết não Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhân xuất huyết não nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi lấy máu tụ. Đây là một phương pháp phẫu thuật tiên tiến, không để lại di chứng.

Vừa qua, khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận một bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do xuất huyết não tự phát, nguyên nhân do tăng huyết áp.

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Khi xuất hiện tình trạng co giật toàn thân, liệt nửa người trái, bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi loại bỏ khối máu tụ, giải phóng chèn ép và bảo tồn chức năng não bộ. Ảnh: Hồ Hà

Ngày 23/2, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như chụp cắt lớp vi tính sọ não, chụp mạch máu não, xét nghiệm máu… các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não vùng trán thái dương trái với khối máu tụ lớn gây chèn ép nghiêm trọng.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối máu tụ, giải phóng chèn ép và bảo tồn chức năng não bộ. Ca phẫu thuật diễn ra trong 1 tiếng 30 phút và đạt kết quả tốt, khối máu tụ được lấy ra gần như hoàn toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Chỉ sau 24 giờ, tri giác cải thiện rõ rệt. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt và đặc biệt không có dấu hiệu liệt thần kinh khu trú. Sau 10 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, được ra viện, sinh hoạt và đi lại bình thường.

Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, được ra viện, sinh hoạt và đi lại bình thường. Ảnh: Hồ Hà

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Việt - Khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: "Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ là phương pháp ít xâm lấn, giúp giảm thiểu tổn thương mô não lành, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân xuất huyết não.

Hiện nay, tại Nghệ An và khu vực lân cận, kỹ thuật này mới chỉ được triển khai tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và đã mang lại kết quả tích cực cho nhiều bệnh nhân. Khi bị xuất huyết não, nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh sẽ đối diện với nguy cơ tử vong hoặc tàn phế không thể hồi phục".

Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ là một trong những kỹ thuật mới được thực hiện thường quy tại khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, mang lại tỷ lệ thành công cao. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai nhiều phương pháp tiên tiến khác như vi phẫu cắt u não nền sọ, phẫu thuật điều trị túi phình động mạch, phẫu thuật nội soi lấy khối đĩa đệm cột sống".

Thành công của ca phẫu thuật lần này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của kỹ thuật nội soi trong xử lý các bệnh lý thần kinh nguy hiểm.