Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cứu sống bé gái hôn mê sâu, nguy kịch do đái tháo đường

(Baonghean.vn) - Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống kịp thời một bệnh nhi 13 tuổi bị hôn mê sâu, nguy kịch do mắc bệnh đái tháo đường.

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đ.T.P.L. (13 tuổi, thường trú tại huyện Yên Thành) với các triệu chứng hôn mê, khó thở, mạch, huyết áp không đo được. Bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, toan ceton do đái tháo đường, mắt trũng sâu, mạch, huyết áp không đo được, đồng tử 2 bên 2mm, phản xạ ánh sáng kém.

Gia đình bệnh nhân cho biết: 1 tháng trở lại đây, trẻ giảm cân rất nhanh, 5kg/tháng. Thường xuyên mệt mỏi, trẻ luôn khát nước, uống nhiều, tiểu tiện liên tục, nhưng chưa khám và điều trị bệnh cụ thể.

Xét nghiệm máu cấp cứu cho thấy chỉ số đường máu lúc vào viện là 72.85 mmol/l (bình thường là 3,4-6,2 mmol/l), HbA1c 10.4%, ê-kip hội chẩn thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, Toan ceton do đái tháo đường.

Các bác sĩ nhanh chóng cho trẻ được điều trị thở máy, nhịn ăn, bù dịch theo phác đồ, sử dụng 3 loại thuốc vận mạch adrenalin, noradrenalin, dobutamin, sử dụng insulin truyền tĩnh mạch, theo dõi đường huyết, nước tiểu và điện giải theo từng giờ.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, gia đình rất lo lắng nên nhiều lần xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp. Tuy nhiên, do bệnh nhân đang thở máy, duy trì nhiều loại vận mạch, đánh giá nguy cơ không an toàn trên đường vận chuyển, nên các bác sĩ đã giải thích và ổn định tinh thần cho gia đình bệnh nhân tiếp tục tin tưởng và an tâm điều trị tại khoa.

Sau 6 ngày thở máy, điều chỉnh đường huyết và insulin, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, huyết động ổn định, không dùng vận mạch, đường máu ổn định, phản xạ tốt, được tiến hành cai máy, thở oxy.

Sau cai máy 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, được tập cho ăn đường miệng, chuyển insulin duy trì tĩnh mạch sang insulin tiêm dưới da theo cữ. Dần dần, trẻ qua được cơn nguy kịch, và được chuyển điều trị y học cổ truyền kết hợp chuyên ngành nội tiết.