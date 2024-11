Sức khỏe Nghệ An mít tinh hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới, ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt Chiều 1/11, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới (14/11) và ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt (2/11).

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có: Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Hoàng Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương; đại diện lãnh đạo bệnh viện nội tiết các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Quảng Ngãi. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Huyện ủy Yên Thành; các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, các đơn vị y tế trong tỉnh.

Kết quả khảo sát trên toàn quốc gần đây nhất năm 2020 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam là 7,3%; Tỷ lệ tiền đái tháo đường là 17,8%. Tại Nghệ An, theo báo cáo của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, năm 2010, tỷ lệ mắc đái tháo đường toàn tỉnh là 5,36%, đến năm 2020 đã tăng lên 7,2%. Đây thực sự là những con số đáng báo động.

Chương trình văn nghệ hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới (14/11) và ngày toàn dân mua và sử dụng muối i- ốt (2/11). Ảnh: Thành Chung

Nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng với sự gia tăng của bệnh đái tháo đường và những biến chứng nguy hiểm của bệnh, ngày 20/12/2006, Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 61/225 lấy ngày 14/11 là “Ngày Đái tháo đường thế giới” và bắt đầu thực hiện từ năm 2007.

“Ngày Đái tháo đường thế giới" là dịp để nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường; động viên, chia sẻ để thực hành tốt phòng bệnh đái tháo đường; là thông điệp đòi hỏi các nhà khoa học, các nhà quản lý phải xây dựng những giải pháp, chính sách cũng như chương trình hành động cụ thể để phòng, điều trị, chăm sóc người bệnh đái tháo đường.

Nguy hiểm không kém bệnh đái tháo đường là bệnh rối loạn do thiếu i-ốt. Thiếu i-ốt dẫn đến nhiều rối loạn, bệnh lý, khiếm khuyết trong sự phát triển thể chất, trí tuệ, khả năng học tập, làm việc, đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và trẻ nhỏ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Hoàng Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đánh giá cao hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng chống rối loạn do thiếu i-ốt của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Để động viên toàn dân chung tay thực hiện việc phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt - một vấn đề ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của toàn cộng đồng, ngày 8/9/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 481/TTg, vận động toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt và lấy ngày 2/11 hàng năm là ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt.

Chung tay thực hiện việc phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt, Nghệ An là một trong các tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu Chương trình quốc gia về thanh toán các rối loạn do thiếu i-ốt.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay theo kết quả điều tra của Bệnh viện Nội tiết Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác như Tổng cục Thống kê, UNICEF, Tổ chức Y tế thế giới thì tình trạng thiếu i-ốt đang có dấu hiệu quay trở lại tại Việt Nam, điều này đặt ra cho chúng ta nhiều yêu cầu, thách thức.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát lời kêu gọi các đơn vị y tế trong tỉnh tham gia hoạt động phòng, chống đái tháo đường, phòng, chống các rối loạn do thiếu I-ốt. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống đái tháo đường tỉnh Nghệ An, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát lời kêu gọi các đơn vị y tế trong tỉnh tham gia hoạt động phòng, chống đái tháo đường, phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt; tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống đái tháo đường trên địa bàn.

Tăng cường tập huấn, đào tạo, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị tích cực học tập nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của hoạt động phòng, chống đái tháo đường, phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bệnh và hậu quả của bệnh đái tháo đường với cách phòng, chống, cũng như tầm quan trọng của i-ốt và nguy cơ do thiếu hụt i-ốt đối với sức khỏe của con người./.