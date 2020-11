Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia đầu ngành Tai Mũi Họng của cả nước và các nhà khoa học, bác sĩ trong tỉnh. Ảnh: Hoàng Yến

Sáng 28/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng - Thính học mở rộng năm 2020. Tham dự hội nghị có PGS.TS Cao Minh Thành - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS.TS Lê Minh Kỳ - Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội; PGS.TS Bùi Văn Lệnh - Nguyên Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo - Giảng viên cao cấp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Công Hoan - Giảng viên cao cấp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; TS.BSCKII Nguyễn Quang Hùng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng; Th.S Trần Quang Đức - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Trợ thính Quang Đức. Về phía tỉnh Nghệ An có DS CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế; PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, Chủ tịch danh dự Hội Tai Mũi Họng Nghệ An; TS.BS Hoàng Nghĩa Nam - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Nghệ An; các bác sỹ chuyên ngành tai mũi họng công tác tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

TS.BSCKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai mạc Hội nghị khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng - Thính học mở rộng năm 2020. Ảnh: Hoàng Yến

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS.BSCKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới thì cứ 1.000 trẻ sinh ra, sẽ có từ 3 - 5 em có vấn đề bẩm sinh về mặt thính giác.

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có biểu hiện nghi ngờ nghe kém bẩm sinh được sàng lọc và can thiệp kịp thời, từ năm 2016 tới nay, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức sàng lọc thính lực cho trẻ em mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

ThS.BS Phan Quang Trung, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã báo cáo quy trình sàng lọc khiếm thính tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Yến

Các phương pháp kiểm tra thính lực tại Khoa Tai Mũi Họng đều là những phương pháp nhanh, có độ chính xác cao, không xâm nhập, không đau đớn và hoàn toàn khách quan. Trung bình mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ được kiểm tra, sàng lọc thính lực. Nhờ đó, những trẻ bị bệnh về thính lực sẽ được can thiệp kịp thời.

DS CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chẩn đoán và điều trị suy giảm thính lực, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học Tai Mũi Họng - Thính học mở rộng nhằm mang đến những giải pháp mới trong việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị suy giảm thính lực ở tỉnh; cũng như triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật cao chuyên ngành Tai Mũi Họng của Bệnh viện trong thời gian tới... Đây là một dịp quý báu để các bác sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng tỉnh Nghệ An được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ quý báu từ những chuyên gia đầu ngành Tai Mũi Họng - Thính học của cả nước - TS.BSCKII Tăng Xuân Hải nêu rõ.

PGS.TS Bùi Văn Lệnh chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh lý tai xương chũm. Ảnh: Hoàng Yến

Phát biểu tại Hội nghị Khoa học, DS CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã biểu dương, đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng: Hội nghị khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng - Thính học được tổ chức sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kỹ thuật y khoa, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở địa phương; góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ của Thủ tướng chính phủ.

DS CKII Trần Minh Tuệ bày tỏ mong muốn: các bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng ở tỉnh tiếp thu tốt kiến thức, kinh nghiệm được những chuyên gia đầu ngành trao đổi, chia sẻ tại hội nghị. Các đơn vị khám chữa bệnh không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao trình độ y học nói chung và phục vụ ngày tốt hơn công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trẻ thơ tỉnh nhà.