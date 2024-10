Sức khỏe Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư Chiều 17/10, tại thành phố Vinh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ 8 với chủ đề “Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư”.

Ban Tổ chức tặng hoa và trao Giấy chứng nhận cho các nhà khoa học, chuyên gia đã có báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K; đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương; Ban Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo các bệnh viện trong tỉnh; các nhà khoa học trong và ngoài nước; cùng đông đảo các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ 8. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị Khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ 8 với chủ đề “Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư” là diễn đàn khoa học về chuyên ngành ung bướu để các nhà khoa học của các bệnh viện chuyên ngành ung bướu, các giảng viên, các nhà nghiên cứu lĩnh vực ung bướu gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất của các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Hội nghị là tiền đề, mang lại cái nhìn sâu hơn về chuyên ngành ung bướu cho Hội nghị định hướng phát triển chuyên sâu do Sở Y tế Nghệ An tổ chức trong 2 ngày (17- 18/10). Cũng trong hội nghị định hướng phát triển chuyên sâu lần này, Bộ Y tế cũng sẽ trao quyết định công nhận Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã lần lượt trình bày các chuyên đề, nghiên cứu thuộc chuyên ngành ung thư, bao gồm: Những nghiên cứu then chốt cải thiện sống còn cho bệnh nhân ung thư vú – dữ liệu cập nhật từ các hội thảo quốc tế năm 2024; cập nhật kỹ thuật mới trong chẩn đoán và can thiệp vú; cập nhật các tiến bộ điều trị trong ung thư vú di căn từ Hội nghị ESMO Breast 2024; liệu pháp kháng HER2+ tối ưu hóa điều trị ung thư vú HER2+ giai đoạn sớm.

Bác sĩ Rameysh Danovani Bin Mahmood - Bệnh viện Changi General, Singapore trình bày báo cáo cập nhật kỹ thuật mới trong chẩn đoán và can thiệp vú. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, còn có các chuyên đề: Kỹ thuật mới của chụp nhũ ảnh trong chẩn đoán bệnh lý tuyến vú; đánh giá kết quả hóa xạ trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 tại Bệnh viện K; phẫu thuật nội soi một lỗ cắt thùy phổi kèm theo nạo vét hạch điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị nội khoa ung thư phổi không tế bào nhỏ; vai trò của nội soi trong chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày sớm; nền tảng nội tiết 30 năm điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Việt Nam và những tiến bộ mới trong điều trị đích trên bệnh nhân mCRPC.

Thông qua sự chia sẻ của các nhà khoa học và chuyên gia, các cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An đã được cập nhật nhiều kiến thức mới; thông qua đó để nâng cao chất lượng chẩn đoán, phát hiện, điều trị các bệnh ung thư.