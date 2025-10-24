Xã hội Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc: Nơi chữa lành thân - tâm, địa chỉ y tế tin cậy của người dân xứ Nghệ Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc (phường Vinh Hưng, Nghệ An) không chỉ là địa chỉ tin cậy trong khám và điều trị bằng y học cổ truyền - phục hồi chức năng, mà còn là nơi hội tụ y đức, chuyên môn và lòng nhân ái. Với triết lý “Lấy người bệnh làm trung tâm”, đội ngũ y, bác sĩ luôn tận tâm mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp người bệnh an tâm điều trị, phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

Nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện - chữa lành từ thân đến tâm

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Nguyên Phúc luôn coi chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh là thước đo thành công. Các quy trình khám, chữa bệnh được chuẩn hóa theo hướng thuận tiện - minh bạch - thân thiện, giúp người bệnh an tâm từ khâu tiếp đón đến điều trị.

Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện không chỉ vững vàng chuyên môn mà còn tận tụy, chu đáo trong từng cử chỉ, lời nói. Một nụ cười, một lời động viên hay sự kiên nhẫn lắng nghe – những điều tưởng chừng giản dị ấy lại là “liều thuốc tinh thần” giúp người bệnh ổn định tâm lý, thêm tin tưởng vào quá trình điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tận tâm thăm khám cho người bệnh. Ảnh: PV

Không chỉ là nơi điều trị, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc còn là không gian chữa lành tinh thần cho người bệnh. Nhiều mô hình sinh hoạt cộng đồng được duy trì thường xuyên như Câu lạc bộ Dưỡng sinh Nguyên Phúc, Câu lạc bộ Cờ tướng Nguyên Phúc, Câu lạc bộ “Mái tóc mới – Nụ cười mới”, cùng chương trình xem phim cuối tuần, đã tạo nên môi trường gần gũi, giúp người bệnh thư giãn, gắn kết và phục hồi nhanh hơn.

Những hoạt động văn hóa - thể chất giàu ý nghĩa này không chỉ góp phần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan cho người bệnh mà còn tạo nên nét đẹp riêng của một bệnh viện mang đậm giá trị nhân văn.

Các hoạt động văn hóa thể chất tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc giúp người bệnh thư giãn, tăng cường tinh thần lạc quan trong điều trị. Ảnh: PV

Lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng

Song song với công tác chuyên môn, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Nguyên Phúc luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội cùng Công ty cổ phần TTH Group, góp phần lan tỏa tinh thần “vì cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2024–2025, bệnh viện đã đồng hành trong nhiều chương trình ý nghĩa như: tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Vinh Hưng, Nghệ An); tham gia chương trình “Bánh chưng xanh – Gói trọn yêu thương” tại huyện Tương Dương; trao quà Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An và Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật 19/3.

Đặc biệt, trong Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2025, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại nhiều xã trong tỉnh.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một bệnh viện thân thiện, tận tâm, giàu lòng nhân ái giữa lòng xứ Nghệ.

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Ảnh: PV

Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và y đức

Trước yêu cầu đổi mới của ngành y, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc kiên định lựa chọn hướng phát triển bền vững, dựa trên hai trụ cột: chất lượng chuyên môn và giá trị nhân văn. Từ nụ cười đón tiếp đến bàn tay chăm sóc ân cần, mỗi hành động của y, bác sĩ đều góp phần xây dựng niềm tin và khẳng định thương hiệu “bệnh viện của sự tận tâm và nhân ái”.

Cán bộ nhân viên bệnh viện YHCT Nguyên Phúc vững chuyên môn, sáng y đức. Ảnh: PV

Với những nỗ lực không ngừng trong chăm sóc, điều trị và cống hiến cho cộng đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc ngày càng khẳng định vị thế trong lòng người bệnh - một địa chỉ tin cậy, nhân ái và đậm đà bản sắc y học cổ truyền trên quê hương Bác Hồ.