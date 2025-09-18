Sức khỏe Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc: Ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm chất lượng điều trị

Trong xu hướng hiện đại hóa y tế, yêu cầu về chất lượng điều trị và hiệu quả phục hồi ngày càng cao. Với định hướng phát triển chuyên môn bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại và xây dựng hệ thống điều trị toàn diện, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc đang từng bước trở thành điểm đến y tế tin cậy của người dân Nghệ An và khu vực.



Toàn cảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc - cơ sở y tế hiện đại tại Nghệ An. Ảnh: PV

Chuyên khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng chuyên sâu, toàn diện

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc hoạt động theo mô hình chuyên khoa, điều trị và chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Các chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện gồm: Trung tâm Oxy cao áp, Trung tâm Phục hồi chức năng công nghệ cao, Trung tâm phục hồi chức năng công nghệ cao Trẻ em, Khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng sau đột quỵ, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng sau chấn thương, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Cơ xương khớp, Khoa Y học cổ truyền Lão khoa, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Nhi… Mỗi khoa đều được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu.

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu về Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Ảnh: PV

Hiện bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp (thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, đau cổ vai gáy…), các bệnh nội khoa mạn tính (tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, tim mạch, tiêu hóa, hô hấp…), các rối loạn thần kinh - tâm thể (mất ngủ, đau đầu mạn tính, lo âu, suy nhược) và phục hồi chức năng cho trẻ bại não, tự kỷ, tăng động, bệnh nhân sau tai biến, chấn thương, phẫu thuật…

Bệnh nhân luôn được chăm sóc tận tình từ cán bộ nhân viên của bệnh viện. Ảnh: PV

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị và phục hồi

Một trong những thế mạnh nổi bật của Bệnh viện là triển khai các kỹ thuật phục hồi chức năng công nghệ cao như kéo giãn cột sống, từ trường trị liệu, laser công suất thấp, sóng xung kích, sóng ngắn, siêu âm điều trị... Các phương pháp này được kết hợp đồng bộ với y học cổ truyền như châm cứu, thủy châm, xoa bóp - bấm huyệt, xông hơi, cứu ngải, cấy chỉ cùng các bài thuốc cổ truyền điều chỉnh phù hợp với thể trạng từng người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện có Trung tâm Oxy cao áp hiện đại, hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý thần kinh, tổn thương mô mềm, chấn thương, sau đột quỵ, ngộ độc khí, tai biến lặn, điếc đột ngột … đồng thời đầu tư hệ thống Robot tập phục hồi chức năng thế hệ mới; giúp bệnh nhân phục hồi vận động nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.

Ứng dụng công nghệ cao trong phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục. Ảnh: PV

Sự kết hợp khoa học này đã mang lại hiệu quả điều trị cao, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm tỷ lệ tái phát, giúp người bệnh sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Chuẩn hóa quản lý, hướng tới bệnh viện hiện đại

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc còn đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kỹ thuật, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; góp phần nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Song song đó, bệnh viện thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương, nhằm cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Thái độ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ giúp người bệnh yên tâm điều trị. Ảnh: PV

Với định hướng phát triển bền vững, đầu tư bài bản về con người và công nghệ, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa hàng đầu khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.