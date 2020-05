BHXH tự nguyện - nền tảng quan trọng hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

(Baonghean.vn) -Tính đến ngày 30/4/2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.687 người, đạt 92,6% so với dự toán BHXH Việt Nam giao; tăng 5.747 người so với cuối năm 2018. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh tăng là 2.709 người.