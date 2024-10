Pháp luật Bị lừa 'kích hoạt định danh điện tử', người đàn ông Diễn Châu suýt mất 55 triệu đồng Công an xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu) xác nhận trên địa bàn có công dân bị lừa đảo khi cài đặt định danh mức 2 theo hướng dẫn các đối tượng giả danh cán bộ. Hiện Công an xã đã thực hiện xong các thủ tục để lấy lại số tiền cho công dân bị lừa đảo.

Trước đó, vào khoảng hơn 10h, ngày 11/10, anh Trần Quang C. (SN 1971), trú tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhận được 1 cuộc điện thoại báo tên là Dũng, xưng là cán bộ Công an huyện Diễn Châu.

Ngay sau khi cung cấp thông tin cá nhân, a C. đã bị các đối tượng trừ hết 55 triệu đồng trong tài khoản. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Anh C. được người "cán bộ" trên thông báo là căn cước của anh chưa cài định danh mức 2. Đối tượng trên còn cho biết việc này liên quan đến các giao dịch tại ngân hàng sau này nên nếu anh C. không thực hiện sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản ngân hàng.

Nghe đối tượng đọc đúng tên nên anh C. hoàn toàn tin tưởng đó là công an huyện. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng trên có liên quan đến sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng và khoản tiền để chuẩn bị gửi cho con học Đại học nên anh C. liền đồng ý và ngỏ ý nhờ người "cán bộ" trên hướng dẫn quy trình thực hiện online.

Anh Trần Quang C. được đề nghị cung cấp số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, số tài khoản cũng như mã OTP gửi về điện thoại. Ngay khi đang chụp ảnh một số thông tin gửi cho "cán bộ" kia thì anh được người nhà phát hiện và gọi báo cho Công an xã. Đồng thời, máy anh cũng nhận được thông báo "giao dịch thành công" và tài khoản anh bị trừ 55 triệu đồng.

Gia đình anh Trần Quang C. đang trình báo tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Hữu Thịnh

Ngay lập tức, anh được người nhà đưa đến trụ sở công an. Tại đây anh được hướng dẫn các bước tiến hành xác nhận thông tin về lừa đảo, đồng thời giới thiệu lên chi nhánh ngân hàng gần nhất để ngăn chặn giao dịch. Do đó, trong chiều cùng ngày, anh Trần Quang C. đã nhận lại được số tiền đã chuyển là 55 triệu đồng.

Anh Trần Quang C. chia sẻ: "Số tiền đó vợ chồng tôi dành dụm để gửi cho đứa con đang đi học đại học. Rất may mắn khi các cán bộ công an xã đã kịp thời hướng dẫn thủ tục để tôi lấy lại số tiền đó kịp thời".

Gia đình anh Trần Quang C. đã gửi thư cảm ơn sau khi nhận lại được số tiền đã mất. Ảnh: Hữu Thịnh

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng Công an xã Diễn Hùng cho biết: Sự việc lần này cũng là bài học cho toàn bộ người dân khi nhận được điện thoại số lạ thì tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân cho các cá nhân tự xưng là cán bộ lực lượng chức năng. Nếu có nghi vấn hoặc nghe các thông tin liên quan đến công an thì cần phải lên trụ sở công an gần nhất để xác minh và được tư vấn các biện pháp ngăn chặn tránh những hậu quả khó lường xảy ra.