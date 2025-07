Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 3995-QĐ/TU, ngày 30/6/2025 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mô phỏng nhà ga đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh họa AI

Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban, trong đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giao thông làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ngoài ra thành viên Ban Chỉ đạo có đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Xây dựng (thành viên thường trực); Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; bí thư cấp ủy các xã, phường nơi có Dự án đi qua: Thành viên; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) phụ trách Dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hướng tuyến dự kiến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) để triển khai kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng và các nội dung công việc có liên quan của Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp giao ban, kiểm tra để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến trách nhiệm của tỉnh (về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu,...), xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác để chủ động thực hiện các nhiệm vụ, nội dung liên quan và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong các hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo, ủy quyền cho Phó Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh làm Tổ Trưởng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ; giúp Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác và các nội dung công việc liên quan của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và dự thảo thông báo kết luận của các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Khu vực dự kiến đặt ga Vinh nằm tại khoảng giữa đường bộ cao tốc và tuyến đường tránh Vinh hiện tại; đồng thời trong khoảng giữa Quốc lộ 46 và đường 72m. Ảnh tư liệu: Tiến Đông