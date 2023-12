Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Ấn Độ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác cấp cao tỉnh Nghệ An với Hiệp hội Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ. Về phía Phòng Thương mại Ấn Độ có ngài Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC). Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ (ACMA) có ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA; ngài Vinnie Mehta - Tổng Giám đốc ACMA và lãnh đạo các Tập đoàn: Abilities India Pistons & Rings; Minda; Anand; Enco Engineers Combine. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

ACMA được thành lập vào năm 1959, là cơ quan cấp cao đại diện cho ngành công nghiệp phụ tùng ô tô của Ấn Độ với hơn 872 thành viên, đóng góp gần 3% GDP quốc gia và chiếm 1/4 GDP sản xuất, cung cấp việc làm trực tiếp cho khoảng 5 triệu người.

Ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA bày tỏ vui mừng được chào đón phái đoàn tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Hiệp hội và nói thêm: “Đây thực sự là thời điểm rất thích hợp để đến Ấn Độ, vì cả đất nước và ngành ô tô quốc gia ở khu vực Nam Á đều đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ".

Ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA và ngài Vinnie Mehta - Tổng Giám đốc ACMA tại cuộc làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ phấn khởi khi hợp tác thương mại, văn hóa và kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam trong những năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, Phó Chủ tịch ACMA khẳng định cam kết của ACMA trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ô tô của cả hai nước.

Tại cuộc làm việc, ngài Vinnie Mehta - Tổng Giám đốc ACMA cũng chia sẻ cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ. Theo đó, tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn. Ấn Độ hiện là nhà sản xuất máy kéo, xe ba bánh lớn nhất; xe hai bánh, xe buýt lớn thứ 2; sản xuất ô tô lớn thứ 3; sản xuất xe tải nặng lớn thứ 4 thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong năm tài chính 2022-2023, ngành phụ tùng ô tô Ấn Độ đạt được thành công chưa từng có với doanh thu gần 70 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 32,8%.

Xuất khẩu của ngành này đã lên đến 20,1 tỷ USD với các mặt hàng chính bao gồm hệ thống truyền động và lái, phụ tùng động cơ, thân/khung gầm, hệ thống treo và phanh; trong đó các nước Bắc Mỹ chiếm 32% thị phần xuất khẩu, với mức tăng trưởng 8%, trong khi châu Âu (chiếm 31%) và châu Á (chiếm 26%) có mức tăng trưởng lần lượt là 3% và 4%.

Với mạng lưới liên tục mở rộng, ACMA đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành linh kiện ô tô tại Ấn Độ thông qua tích cực tham gia xúc tiến thương mại, nâng cao công nghệ, cải tiến chất lượng và phổ biến thông tin.

Lãnh đạo Tập đoàn MINDA hiện đã có dự án đầu tư tại Việt Nam tìm hiểu thêm thông tin về môi trường đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

ACMA góp phần thúc đẩy các tiến bộ trong sản xuất bằng cách cung cấp đào tạo và cố vấn kỹ năng; đồng thời thông qua đại diện trong nhiều hội đồng, ủy ban và hội đồng chính phủ khác nhau, Hiệp hội còn giúp định hình các chính sách và quy định cho ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ.

Để trao đổi thông tin và hợp tác trong các vấn đề thương mại, ACMA đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với các đối tác ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Ai Cập, Pháp, Đức, Hungary, Iran, Italy, Nhật Bản, Kazakhstan, Malaysia , Mexico, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Nga, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ và Uzbekistan.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA và các đối tác. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định tầm quan trọng của cuộc làm việc với ACMA, để tỉnh giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ.

Làm rõ hơn những lợi thế cạnh tranh của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh có hệ thống chính trị ổn định, là đầu mối giao thông với đầy đủ các loại hình đường bộ cao tốc, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển; cách Thủ đô Hà Nội về phía Nam khoảng 300km; phía Đông giáp biển, tỉnh có vị trí thuận lợi trên hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối với Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar trong việc xuất, nhập khẩu qua cảng biển.

Ngài Vinnie Mehta - Tổng Giám đốc ACMA trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và ngài Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) bên lề cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Nghệ An có hệ thống hạ tầng khu công nghiệp đảm bảo thu hút nhà đầu tư, cụ thể có 3 nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đầu tư vào tỉnh; nguồn cung lao động dồi dào, được đào tạo bài bản; cùng hệ thống cơ sở dịch vụ thương mại, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đáp ứng cuộc sống cho các nhà đầu tư.

Tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, đồng thời có nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hỗ trợ các nhà đầu tư về hạ tầng sát đến khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ (ACMA). Ảnh: Thành Duy

Nghệ An cam kết đồng hành, hỗ trợ, giải quyết các thủ tục cho các nhà đầu tư nhanh, gọn; thực tế thời gian qua có những dự án chỉ trong vòng 5 ngày đến một tuần đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Với tiềm năng, hệ thống hạ tầng hiện có và ngày càng phát triển, cũng như những cải cách trong thực hiện thủ tục hành chính và các ưu đãi đầu tư, Nghệ An đã thu hút được gần 2,5 tỷ USD vốn FDI trong 2 năm (2022, 2023), đứng trong tốp 10 địa phương của Việt Nam về thu hút FDI.

Ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA trao tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Năm 2022, Nghệ An đã cử đoàn công tác tham dự “Gặp gỡ doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô” - sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thông qua cuộc làm việc lần này tại New Delhi, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mời Hiệp hội Sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ sang thăm, làm việc tại Nghệ An; đồng thời quan tâm làm cầu nối thúc đẩy các công ty, tập đoàn là hội viên đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

“Chúng tôi rất chào đón và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định.

Ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA trao tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô của Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm lớn đối với môi trường đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt là về chính sách thuế, giá thuê đất… Ngài Vikrampati Singhania - Phó Chủ tịch ACMA đánh giá cao và khẳng định, hiệp hội sẽ làm cầu nối giữa các thành viên với Nghệ An trong thời gian tới để tìm hiểu cơ hội, môi trường đầu tư sản xuất tại Nghệ An.