Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Hà Lan Chiều 10/6 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan - mở đầu chuyến công tác tại Hà Lan và một số nước châu Âu từ ngày 8/6 - 18/6/2024.

Đồng chí Ngô Hướng Nam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tham gia đoàn công tác của tỉnh có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngô Hướng Nam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan; Lê Tuấn Anh - Tham tán Công sứ Đại sứ quán; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại chuyến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng.

Vui mừng chào đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sang thăm, làm việc tại Vương Quốc Hà Lan, Đại sứ Ngô Hướng Nam nhấn mạnh mối quan hệ đối ngoại Việt Nam - Hà Lan phát triển ngày càng tốt đẹp, hiệu quả, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại (1973 - 2024).

Đồng thời, Đại sứ thông tin một số tình hình của người Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan; giới thiệu một số thế mạnh trong phát triển kinh tế - kỹ thuật của nước bạn, nhất là lĩnh vực cảng biển, năng lượng tái tạo...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng

Trân trọng cảm ơn Đại sứ Ngô Hướng Nam và cơ quan sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đón tiếp chu đáo, nồng ấm, cũng như đã hỗ trợ kết nối, sắp xếp chương trình làm việc của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại Hà Lan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, chuyến công tác tại các quốc gia châu Âu lần này là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh nằm trong kế hoạch đoàn ra năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác châu Âu; đồng thời thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An, trong đó có các đối tác từ Hà Lan.

Nằm ở Tây Bắc châu Âu, Hà Lan, với diện tích gần 42.000km2, dân số khoảng 18 triệu người, là đất nước nổi tiếng thế giới với kỹ thuật và các công trình trị thủy kỳ vĩ khi có khoảng 1/4 tổng diện tích đất liền nằm dưới mực nước biển, gần 17% diện tích đất liền quốc gia được cải tạo từ biển và hồ. Quốc gia Tây Âu này có nền kinh tế phát triển cao và đa dạng, hoạt động cảng biển, thương mại sôi động, nhiều công ty đa quốc gia quy mô toàn cầu; có chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc thuộc top hàng đầu thế giới.

Các đại biểu đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Đặng

Thời gian qua, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hà Lan bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 dự án của nhà đầu tư Hà Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18,3 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của MNS FEED Nghệ An).

Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang thị trường Hà Lan đạt 7,8 triệu USD; quý I/2024 đạt 1,2 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu gồm: hàng dệt may, linh kiện, phụ tùng ô tô, hàng thủ công mỹ nghệ,...

Ở chiều ngược lại, trong năm qua, Nghệ An nhập khẩu từ Hà Lan 1,6 triệu USD với các mặt chủ yếu gồm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu, nguyên phụ liệu sản xuất, hóa chất.

Các đại biểu của đoàn công tác tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu tổng thể sơ đồ cảng Rotterdam. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua tới lãnh đạo Đại sứ quán; đồng thời khẳng định, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nhằm đáp ứng tốt nhất cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu, kinh doanh, đầu tư.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hạ tầng thiết yếu ngày càng đồng bộ. Khu Kinh tế Đông Nam có quỹ đất, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Nghệ An đồng thời có nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo có trình độ tay nghề ngày được nâng cao. Tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục.

Robot tự động nâng hàng tại cảng Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ quan tâm, hỗ trợ kết nối, giúp đỡ tỉnh Nghệ An phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Hà Lan; trọng tâm là xem xét, giới thiệu địa phương phù hợp và có nhiều đặc điểm tương đồng để trao đổi, triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị, kinh tế.

Đồng thời kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn có thế mạnh của Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực mà Nghệ An đang tập trung thu hút đầu tư, có nhiều tiềm năng, lợi thế như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, du lịch, giáo dục đào tạo, cảng biển, logistics…

Các đại biểu đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cảng Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan quan tâm, giúp đỡ, làm cầu nối để Chính phủ Hà Lan hỗ trợ tỉnh Nghệ An các khoản viện trợ phát triển chính thức ODA trên các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn kết hợp giảm nghèo, như: phát triển hạ tầng nông thôn thiết yếu cho người nghèo (giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế,...); phát triển các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tạo việc làm kết hợp với xóa đói, giảm nghèo…

Hình ảnh cửa đóng mở của hệ thống đập Maeslantkering, Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng



Trân trọng ghi nhận, chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Nghệ An, Đại sứ Ngô Hướng Nam gợi mở một số hướng tiếp cận có tính khả thi, phù hợp với tỉnh Nghệ An; qua đó bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong tiếp cận các đối tác, nhà đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh.

Các đại biểu đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hệ thống đập Maeslantkering, Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng