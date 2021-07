Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.



100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

100% đại biểu dự kỳ họp đã đồng ý bầu ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.