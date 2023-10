Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp đoàn công tác thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn công tác tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn. Dự cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh thông tin đến đồng chí Thái Thanh Quý kết quả chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An của đoàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh bày tỏ vui mừng khi được đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp lại đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời gửi lời chào của đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.

Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh đã thông tin kết quả các hoạt động của đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An. Đặc biệt, thông qua tọa đàm với HĐND tỉnh Nghệ An đã được chia sẻ những kinh nghiệm, bài học rất hữu ích, cần thiết cho hoạt động của HĐND Thủ đô Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm, làm việc này sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 địa phương; trước hết là sẽ sớm ký kết Chương trình hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi với đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn về tình hình tỉnh Nghệ An, những điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh và sự quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh và đón đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc; đồng thời, đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm, qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhắc lại những ấn tượng, kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm, làm việc tại Lào tháng 7 vừa qua, trong đó, đã thống nhất cao với đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Thành ủy Viêng Chăn về việc triển khai ký kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Thái Thanh Quý rất mong đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, trên cương vị công tác của mình dành sự quan tâm, ủng hộ để chương trình sớm được ký kết và triển khai đạt hiệu quả cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vui mừng khi Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã có cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động rất thành công, nhất là về giám sát công tác đầu tư công, thu hút đầu tư; xây dựng, thẩm tra, ban hành các nghị quyết, kinh nghiệm giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của HĐND cấp huyện.

Đồng chí tin tưởng rằng, kết quả tọa đàm sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND của 2 địa phương, đóng góp vào sự phát triển của Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời, mong muốn các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sẽ được duy trì thường xuyên và mở rộng trên nhiều lĩnh vực công tác, đóng góp vào việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin đến đoàn công tác tình hình của tỉnh Nghệ An trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của quốc tế, khu vực và trong nước, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những điểm sáng tích cực. Nổi bật là thu hút đầu tư, trong đó, thu hút FDI đạt khoảng 1,3 tỷ USD; thu ngân sách đạt khoảng 500 triệu USD.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý có ý nghĩa đặc biệt cho sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, trong quá trình phát triển của tỉnh Nghệ An, vai trò của HĐND tỉnh rất quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó, có 10 kỳ họp chuyên đề để giải quyết các công việc thường xuyên liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; đây là điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành 247 nghị quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động.

Mặt khác, HĐND tỉnh rất chú trọng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi quá trình xử lý; thực hiện khảo sát, giám sát các lĩnh vực khá nhạy cảm như: Khai thác khoáng sản, đất đai, cải cách hành chính;…

Chính vì thế, uy tín, tiếng nói của HĐND tỉnh Nghệ An tăng lên; song hành, đồng hành giải quyết các vấn đề với UBND tỉnh; qua đó, thể hiện tính thống nhất trong điều hành, lãnh đạo của hệ thống chính trị Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An trao đổi với đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và HĐND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh và đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã dành tình cảm, sắp xếp thời gian đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người bạn gần gũi, thủy chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Người đã cùng Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản, Hoàng thân Xu - pha - nu - vông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh, đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời thăm hỏi với tình cảm sâu sắc nhất tới đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn và đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lăm-phoi Sỉ-ặc-khạ-chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn chúc mừng và tin tưởng những bước phát triển mới của tỉnh Nghệ An; đồng thời, khẳng định tiếp tục đóng góp vào phát triển mối quan hệ giữa hai bên, trước hết là ký kết Chương trình hợp tác.