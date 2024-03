Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Sáng 6/3, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng nước CHDCND Lào đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đón đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tiếp đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí những lời chúc tốt đẹp nhất.

Quang cảnh cuộc tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào bày tỏ rất vui mừng sang thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An; cảm ơn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về thu hút, xây dựng khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu trên các mặt, nhất là về kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,14%, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành cả nước; quy mô kinh tế hiện đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là điểm sáng, 2 năm liên tiếp Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có số vốn FDI lớn nhất cả nước, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt hơn 1,6 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước.

Chia sẻ về kinh nghiệm thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng” về: Quy hoạch; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực; đặc biệt, tỉnh tập trung nhiều cho công tác cải cách hành chính để giải quyết các thủ tục nhanh gọn; nâng cao chất lượng, ý thức, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm: “Nhanh, đúng, hiệu quả”, “Thân thiện, lắng nghe, thấu hiểu, trách nhiệm, nhiệt tình”. Chính vì thế, những năm gần đây, Nghệ An thu hút đầu tư rất tốt.

Lãnh đạo một số bộ, ngành của Chính phủ Lào và lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, Lào tham dự cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đã giới thiệu về quy mô, hiệu quả đầu tư tại các KCN VSIP trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có KCN VSIP Nghệ An I nơi đoàn sẽ đến thăm, làm việc vào chiều cùng ngày.

Khẳng định đây là tổ hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị đầu tư rất hiệu quả tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, đồng chí Thái Thanh Quý tin tưởng, nếu tỉnh Khăm Muộn thu hút KCN VSIP đầu tư sẽ mang lại hiệu quả rất tốt.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các đối tác của nước bạn Lào trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn ra, đoàn vào; hoạt động giao thương, vận tải, du lịch, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác hỗ trợ các tỉnh của bạn trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh Nghệ An luôn coi xây dựng mối quan hệ với các địa phương, các bộ, ngành của Lào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A Lun Xay Sun Na Lat trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đường bộ cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bôlykhămxay) đã được hai Đảng, hai Nhà nước xác định. Tuyến đường cao tốc này khi hoàn thành không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; mà còn là biểu tượng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào khi nối thủ đô hai nước.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn, với cương vị công tác của mình, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn quan tâm để góp phần thúc đẩy sớm xây dựng, hoàn thành tuyến đường biểu tượng và chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia, khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp đoàn. Ảnh: Thành Duy

Với sự lãnh đạo, quan tâm, chăm lo thường xuyên của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nền tảng đã đạt được trong hợp tác với các địa phương của Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tin rằng, mối quan hệ giữa tỉnh với các địa phương của nước bạn ngày càng gắn bó, hiệu quả hơn nữa; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào A Lun Xay Sun Na Lat đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An những điểm chính được lãnh đạo hai nước thống nhất tại hai cuộc làm việc quan trọng đầu năm nay là: Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng diễn ra tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cho biết, tại các cuộc họp quan trọng trên, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất những định hướng hợp tác mới, nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có việc tạo đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, để hai nước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Và chuyến công tác tại Nghệ An của đoàn có ý nghĩa quan trọng, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của tỉnh trong phát triển các khu công nghiệp để triển khai tại Lào.

Đánh giá cao kết quả hợp tác của Nghệ An với các địa phương của Lào,đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh của nước bạn sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực như về công nghiệp chế biến, du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình, thống nhất cao với ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý về tuyến đường cao tốc nối hai thủ đô, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào khẳng định: Khi hoàn thành, đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí cho biết, ngày 19/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lào đã có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến tuyến đường cao tốc và cảng nước sâu Vũng Áng. Thủ tướng Chính phủ Lào cũng đã trực tiếp khảo sát tại Nậm On, tỉnh Bôlykhămxay.

Dịp này, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào mời đồng chí Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An sắp xếp thời gian sang thăm; chúc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác tặng quà lưu niệm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ thống nhất ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Tỉnh Nghệ An sẵn sàng cung cấp, trao đổi đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình nghiên cứu, đầu tư và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat và đoàn công tác, đồng chí Thái Thanh Quý cảm ơn Bộ Chính trị, Chính phủ hai Đảng, hai nước rất chú ý, quan tâm tuyến đường bộ cao tốc nối hai thủ đô; đồng thời, vui mừng nhận lời mời đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và đoàn công tác; lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp sang thăm các địa phương của nước bạn Lào trong thời gian tới, nhất là dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.