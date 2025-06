Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo tiến độ khoa học công nghệ và chuyển đổi số hàng tuần Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu có cơ chế thông báo và báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng tuần, hàng tháng của từng sở, ban, ngành để đánh giá, đôn đốc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Chiều 24/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh cho biết, đối chiếu với chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo, đến nay đã có 3/81 nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ; 75/81 nhiệm vụ đã và đang thực hiện; 3/81 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Số nhiệm vụ xác định cần hoàn thành đến hết quý II là 8 nhiệm vụ và đến nay đã hoàn thành 3/8 nhiệm vụ; 5/8 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm, có 73 nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, trong đó có 3 nhiệm vụ thường xuyên.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh báo cáo kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” kết hợp triển khai Kế hoạch 328 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 348 của UBND tỉnh; công bố Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết số 57 tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: https://nq57.nghean.gov.vn.

Cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc đã chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Tiếp tục nghiên cứu để ban hành các chính sách có tính đột phá về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An đang tập trung phát triển hạ tầng số, tiếp tục triển khai xóa vùng lõm sóng, lắp đặt mạng 5G, xây dựng kế hoạch ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp với chiều dài 614,025 km trong 2 năm 2025 và 2026.

Duy trì và hoàn thành theo tiến độ Trung ương việc nâng cấp hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối từ Trung ương đến cấp xã bảo đảm truyền tải dữ liệu cấp độ tối mật (đến cấp tỉnh) và cấp độ mật (đến cấp xã). Đang thực hiện các bước đầu tư Trung tâm giám sát, điều hành thông minh - NgheanIOC.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu đã được các cơ quan đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm dữ liệu, hồ sơ được lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng lại thông tin phục vụ quản lý, điều hành và phục vụ doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh cũng đã báo cáo các vấn đề khó khăn, điểm nghẽn về thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu số; cơ chế bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao và đề xuất tháo gỡ, phân công đối với từng nhóm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất các nội dung nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tuần về UBND tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong đó, liệt kê rõ, cụ thể nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/6, sau ngày 1/7 phải cụ thể hoá các nhiệm vụ hoàn thành theo tháng.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo nghiêm túc việc thành lập Ban Chỉ đạo, bám theo các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Xây dựng quy chế chia sẻ dữ liệu dùng chung; nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho 130 xã, phường.

Báo cáo hàng tuần, hàng tháng kết quả triển khai thực hiện

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nội dung khó, mới, khối lượng công việc lớn, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị và những kết quả bước đầu đạt được trong thời gian qua. Song, nhiều nhiệm vụ theo Kế hoạch số 328 của Tỉnh ủy triển khai còn chậm, chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế, chính sách, đặc biệt là thu hút nguồn lực, nguồn nhân lực, các doanh nghiệp về công nghệ cao tham gia khoa học công nghệ vẫn đang khó khăn. Các vấn đề an ninh, an toàn thông tin; cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành chưa đồng bộ, thiếu kịp thời.

Để thúc đẩy tiến độ triển khai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh và kết hợp nội dung liên quan, đặc biệt là Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, từ tháng 7/2025, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan tham mưu rà soát, thông báo cụ thể hàng tháng các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh hàng tháng họp để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm 42 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/6.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn đã được chỉ ra, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; trong đó, quan tâm nhân lực, thu hút doanh nghiệp công nghệ, phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu phát triển trong hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các trường đại học và các doanh nghiệp.

Cùng đó, chủ động rà soát từ hệ thống văn bản chỉ đạo, chương trình, dự án, đề án để tiếp tục thực hiện đồng bộ với chỉ đạo của Trung ương; đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh - NgheanIOC vào vận hành trong tháng 9/2025 theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Để trung tâm vận hành hiệu quả, chất lượng cần đảm bảo các điều kiện, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu, tính kết nối...

Tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, đặc biệt quan tâm đến đối tượng yếu thế, cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi, khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho ngành Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các điều kiện đảm bảo hạ tầng số, nền tảng số dùng chung khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để vận hành liên tục, thông suốt. Cùng đó, tiếp tục phối hợp với các ngành lựa chọn những nội dung trọng tâm trong phát triển khoa học, công nghệ.

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, ngành Tài chính cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến triển khai hệ thống thông tin để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngành Công an đảm bảo an ninh, an toàn thông tin để phục vụ hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; rà soát các nội dung theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương để tham mưu triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ; rà soát, hoàn thiện mạng chuyển số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo chuyển tải thông tin.

Bên cạnh đó, khẩn trương tham mưu ban hành Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh; tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, kiện toàn phòng cơ yếu công nghệ thành Phòng cơ yếu - chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu chính sách bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, nhất là 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số", đặc biệt là các địa bàn khó khăn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện đúng, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo các kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công và thực hiện thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ đạo các nhiệm vụ, công việc đáp ứng theo yêu cầu.