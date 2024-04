Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cuộc làm việc đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đưa 4 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đồng loạt về đích trong năm 2024 và dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 4/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, địa phương nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án giao thông, y tế trọng điểm. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Cuộc làm việc được tổ chức sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực địa loạt dự án giao thông, y tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào sáng cùng ngày.

Tại cuộc làm việc, chủ đầu tư các dự án đã báo cáo về các vướng mắc, kiến nghị đối với các dự án 4 dự án giao thông: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ km7 - km76; đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); cải tạo, nâng cấp Quốc 7 đoạn km0 -km36 và dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trao đổi các vướng mắc, kiến nghị đối với các dự án giao thông: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ km7 - km76; đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) do Sở làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Duy

Đối với đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ km7 - km76, vướng mắc chính hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng còn hơn 2,7km.

Để đáp ứng tiến độ đặt ra đến tháng 12/2024 hoàn thành toàn tuyến, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải đề nghị, các địa phương còn vướng mặt bằng gồm: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai bàn giao tổng hơn 2,7km còn lại chưa giải phóng mặt bằng trong thời gian từ 30/4/2024 đến 10/5/2024, riêng huyện Nghi Lộc có thể đến 20/5/2024. Lúc đó, các nhà thầu tập trung thi công “3 ca, 4 kíp” mới kịp tiến độ đặt ra.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), chủ đầu tư đề nghị tập trung quyết liệt chỉ đạo để thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi nút giao với đường Quốc lộ 48E (huyện Đô Lương); nút giao với đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ) hoàn thành trước ngày 15/4/2024; đồng thời kiến nghị bố trí kinh phí đầu tư 2,6km đường và 1 cầu kết nối với Quốc lộ 48E nhằm phát huy cao nhất hiệu quả dự án.

Riêng đối với dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2), chủ đầu tư và các địa phương liên quan đã trao đổi, thống nhất phương án xử lý nứt nhà của các hộ dân.

Về dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn từ km0 - km36, đến nay các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương đã bàn giao mặt bằng được khoảng 48,253km/55,212km (đạt 87,46%) tính cả trái và phải tuyến.

Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam đại diện chủ đầu tư cho biết, theo tiến độ ban đầu đề ra dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 phải hoàn thành ngày 31/12/2023. Song do công tác giải phóng mặt bằng không đảm bảo nên Bộ Giao thông Vận tải đã gia hạn đến tháng 12/2024.

Vì vậy, đại diện chủ đầu tư kiến nghị, tỉnh Nghệ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất trong tháng 5/2024 bàn giao để thực hiện dự án đáp ứng tiến độ đã gia hạn.

Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát biểu các kiến nghị đối với giai đoạn 2 của dự án xây dựng bệnh viện. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết sớm công tác giải phóng mặt bằng 5 hộ; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng đường, hệ thống thoát nước bề mặt, mương thoát nước nội đồng của xã Nghi Kim, xã Nghi Liên và khu vực xung quanh dự án; có phương án di dời nghĩa trang phía trước bệnh viện để đảm bảo mỹ quan cửa ngõ thành phố, đồng thời có diện tích đất để thực hiện các hạng mục của dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú phát biểu về quan điểm giải quyết của thành phố đối với các vướng mắc của dự án thuộc địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ đầu tư đồng thời kiến nghị ưu tiên bố trí kinh phí còn thiếu 597,5 tỷ đồng (năm 2024 bổ sung 380 tỷ đồng, năm 2025 là 217,5 tỷ đồng) để hoàn thành dự án đặc biệt hoàn chỉnh khối nhà chính 1.000 giường bệnh tiêu chuẩn đưa vào phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; bố trí thêm kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh tại cơ sở mới dự kiến năm 2025 đưa vào hoạt động; bố trí kinh phí để di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh tập trung, đồng bộ.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu cam kết về tiến độ hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 từ km0 - km36 đoạn qua địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An phát biểu cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển đoạn qua địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương có các dự án triển khai gồm: Thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Tân Kỳ đã báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn và cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng cụ thể. Lãnh đạo các sở liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá, cơ bản các dự án đều vượt tiến độ.

Chia sẻ những vướng mắc đối với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng mà phần lớn do lịch sử để lại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao đổi những quan điểm, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề liên quan.

TẬP TRUNG CAO CHO MỤC TIÊU 4 DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG LOẠT VỀ ĐÍCH NĂM 2024

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, các công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ và yêu cầu đặt ra; đồng thời đánh giá cao tinh thần, thái độ, cách vào cuộc hết sức trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì, điều hành, phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh các dự án trên đều là những công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tác động rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, cho nên các công trình càng sớm đưa vào sử dụng thì càng phát huy hiệu quả, do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các công trình này.

Trên cơ sở đi kiểm tra thực địa và lắng nghe ý kiến chủ đầu tư, nhà thầu, các địa phương, sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã chỉ rõ những định hướng cụ thể đối với từng dự án.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá rất cao mục tiêu đến tháng 7/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng đường Vinh – Cửa Lò, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu, các địa phương liên quan cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về dự án để nhà thầu thi công.

Về kiến nghị bố trí kế hoạch vốn còn lại trong năm 2024 là 125 tỷ đồng để đảm bảo hoàn thành dự án, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định lại quan điểm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn còn lại từ nguồn vượt thu của tỉnh.

Cũng liên quan đến dự án này, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất phương án lát đủ tuyến vỉa hè để tạo cảnh quan, không gian thu hút cho trục giao thông quan trọng của thành phố Vinh mở rộng.

Đối với việc xử lý các kiến nghị về nhà dân nứt, người đứng đầu Tỉnh ủy nêu quan điểm cần tính toán lợi ích hài hòa nên chính quyền địa phương phối hợp, tham gia hết sức trách nhiệm với các nhà giám định độc lập để xác định một cách chính xác.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ km7 - km76, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các huyện thực hiện đúng cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng từ 30/4 đến 10/5/2024, riêng với huyện Nghi Lộc với tính chất đặc thù thống nhất đến 20/6/2024 hoàn thành.

Việc cho chủ trương hướng tuyến đi sát biển điều chỉnh lại đoạn qua huyện Nghi Lộc trước đây thuộc dự án FLC cũ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nếu đủ điều kiện về mặt quy hoạch và các điều kiện khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất kế hoạch hoàn thành dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ km7 - km76 vào tháng 12/2024; do đó chủ đầu tư cần đeo bám quyết liệt, nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc, phương tiện, nhân lực, vật liệu để hoàn thành càng sớm càng tốt.

Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) chỉ còn 2km đoạn cuối tuyến đoạn giáp Đô Lương và Tân Kỳ chưa thảm nhựa. Chủ đầu tư phấn đấu tháng 6/2024 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 18 tháng so với hợp đồng. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, ghi nhận cao tiến độ dự án; đồng thời thống nhất chủ trương bố trí 65 tỷ đồng chưa phân bổ cho dự án từ nguồn vượt thu năm 2023 để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2024.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng thời thống nhất cao với đề xuất của chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải nên nghiên cứu bố trí thêm nguồn lực để thực hiện thêm 2,7km nối dài và cầu Sỏi nhằm kết nối với Quốc lộ 48E; từ đó phát huy cao nhất hiệu quả dự án khi thông tuyến với Tây Bắc Nghệ An. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương sớm để thực hiện ngay trong nhiệm kỳ này.

Về dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn km0 - km36, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao chủ đầu tư thực hiện dự án về đích đúng tiến độ. Cụ thể, đối với huyện Diễn Châu là 30/5/2024; huyện Yên Thành một phần vào 30/4/2024, một phần vào 15/5/2024; huyện Đô Lương hoàn thành ngày 15/5/2024.

Đối với dự đường ven biển và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7, bên cạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu cùng vào cuộc với chính quyền để giải quyết.

Quang cảnh phần thô Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang được thi công. Ảnh: Thành Duy

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư khảo sát, đánh giá để trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí nguồn giải phóng mặt bằng cho 5 hộ dân, xây dựng hệ thống kênh mương.

Cũng liên quan đến dự án này, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị, thành phố tập trung di dời nghĩa trang trước bệnh viện vì đây là cửa ngõ thành phố, vừa đảm bảo mặt bằng thực hiện dự án.

Về đề xuất bố trí ngân sách để đưa bệnh viện vào hoạt động đầu năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bố trí nguồn vượt thu với phần đối ứng của tỉnh, đồng thời tỉnh và chủ đầu tư sẽ làm việc với Bộ Tài chính để đề xuất về kinh phí mua sắm trang thiết bị. Ngoài ra, để di dời máy móc từ cơ sở 1 sang cơ sở mới, bệnh viện cần có đề xuất cụ thể với tỉnh để hỗ trợ.