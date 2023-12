Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh chủ trì, điều hành hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh luôn thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; xem xét và quyết định các vấn đề đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ Đảng, hệ thống các quy chế, quy định và chương trình làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã căn cứ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, ban hành nhiều kế hoạch, kết luận, công văn chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, hoàn thành đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn nhưng kinh tế thành phố Vinh tiếp tục có bước tăng trưởng cao, dự ước đạt 9,27% (cao hơn 0,25% so với năm 2022), cao hơn mặt bằng chung của tỉnh và cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã tập trung lãnh đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và chủ động triển khai thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã phân tích, làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế dẫn đến cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững; một số khoản thu giảm so với cùng kỳ; việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân ở một số khu vực chưa đáp ứng được.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án chậm tiến độ; việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, quy hoạch giết mổ gia súc tập trung chậm và vướng mắc.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, các đại biểu cũng phân tích rõ nguyên nhân tỷ lệ kết nạp đảng viên chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao; việc phát triển chi bộ, đảng viên ở vùng có đông đồng bào theo đạo, trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ được phân công theo dõi, phụ trách thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

HOẠCH ĐỊNH TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN DÀI HẠN CHO TP VINH MỞ RỘNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung phục vụ kiểm điểm; đồng thời đánh giá trong năm 2023, thành phố đã nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, có dấu ấn trên một số lĩnh vực như: Tổ chức rất thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 60 năm thành lập thành phố Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, không thuận lợi, nhưng Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu đạt ở mức cao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế - chính trị.

Mô hình phát triển kinh tế đêm dần đi vào nền nếp, tạo được dấu ấn ngày càng rõ nét, nhất là phố đi bộ. Công tác chỉnh trang đô thị, cải tạo một số tuyến đường trung tâm được tập trung thực hiện và đã hoàn thành.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; công tác huy động nguồn lực xã hội hóa được chú trọng (khoảng 82,63 tỷ đồng); Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Về công tác xây dựng Đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của thành phố được giữ vững.

Trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, TP. Vinh cần tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện trong việc chỉ đạo, giải quyết những hạn chế, bất cập, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm năm trước nhưng kết quả thực hiện chưa cao như: Thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh còn rất chậm, chưa đạt yêu cầu; trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố hiệu quả chưa cao; đề án “Thành phố ánh sáng” mới hoàn thành đề cương; hạn chế công tác cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, quản lý các đối tượng ăn xin, cò tại trung tâm hành chính.

Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong năm 2024, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị liên quan đến nhiệm vụ của thành phố, gắn với tham mưu đề xuất tỉnh những nội dung cụ thể đối với Trung ương, tỉnh về cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho thành phố để thực hiện Nghị quyết; tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đảng cấp cơ sở, xây dựng đội ngũ năng động, sáng tạo; triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Vinh tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, liên quan đến công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Vinh tập trung cao thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ để làm trong sạch, minh bạch môi trường hành chính công; đặc biệt là cần kiên quyết điều chuyển cán bộ, lãnh đạo cấp phòng khi có dư luận không tốt trong tham mưu giải quyết công việc.

Bí thư Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu TP. Vinh cần dành sự quan tâm thỏa đáng để xác định những tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sau khi mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị. Theo đó, năm 2024, thành phố cần khởi động, lựa chọn được tư vấn xứng tầm để điều chỉnh Quy hoạch thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, TP. Vinh cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực như: thực hiện Dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh" với số vốn 130 triệu USD bài bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm phát huy hiệu quả.

Đồng thời, thành phố cần tiếp tục đeo bám bộ, ngành Trung ương, tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để huy động các nguồn lực thông qua các cơ chế, chính sách; chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án, lĩnh vực ưu tiên; quan tâm cùng tỉnh rà soát, xử lý các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh năm 2024 phát huy kết quả đạt được để thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu để thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thành phố Vinh cần chuẩn bị tốt công tác đảm bảo các chế độ, chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn an toàn, vui tươi.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để đưa vào kế hoạch khắc phục thời gian tới; đồng thời cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.