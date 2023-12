Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mời tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại Nghệ An

Ngài Ashok Wadhawan - CEO của Adani PLR Co, đại diện Tập đoàn Adani đón Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong chuyến công tác tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với đại diện Tập đoàn Adani. Ngài Ashok Wadhawan - CEO của Adani PLR Co, đại diện Tập đoàn Adani tiếp, làm việc với đoàn. Dự cuộc làm việc có ngài Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC). Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi, thông tin về môi trường đầu tư và mời Tập đoàn Adani đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Adani là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ đang hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics, năng lượng, công nghệ số, sản xuất xi măng, khai thác mỏ… tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, có giá trị vốn hóa khoảng 200 tỷ USD.

Riêng trong lĩnh vực đầu tư cảng biển, Adani thuộc nhóm 5 công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và là doanh nghiệp hàng đầu tại Ấn Độ trong phát triển, vận hành cảng và hệ thống hậu cần tích hợp, chiếm 25% năng lực cảng của Ấn Độ.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin về tình hình, đặc điểm, môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An và những ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang kêu gọi thu hút đầu tư.

Đặc biệt, được biết hiện nay, Tập đoàn Adani rất quan tâm, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, không chỉ trong lĩnh vực cảng biển, logistics, mà còn các lĩnh vực năng lượng, công nghệ số.

Trong đó, Adani mong muốn xây dựng hệ sinh thái cảng biển theo hướng xanh hóa và đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam.

Ngài Ashok Wadhawan giới thiệu về hệ sinh thái Tập đoàn Adani. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu đầu tư của Tập đoàn Adani phù hợp với định hướng kêu gọi đầu tư phát triển của Nghệ An. Do đó, thông qua ngài Ashok Wadhawan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mời lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thuộc hệ sinh thái của Adani đến nghiên cứu, đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt là trên các lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo…trong quá trình cụ thể hóa chiến lược đầu tư tại Việt Nam. Đây đều là những lĩnh vực mà Nghệ An có lợi thế và đang kêu gọi thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài Ashok Wadhawan - CEO của Adani PLR Co. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Adani cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Ngài Ashok Wadhawan - CEO của Adani PLR Co, đại diện Tập đoàn Adani bày tỏ vui mừng được đón đoàn cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc; đồng thời thông tin tổng thể về hệ sinh thái của Tập đoàn.

Qua nghe giới thiệu về thông tin, tiềm năng của tỉnh Nghệ An và những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm thu hút đầu tư, ngài Ashok Wadhawan cho biết, sẽ thông tin, trao đổi để Tập đoàn nghiên cứu, xem xét đầu tư tại Nghệ An trong chiến lược kinh doanh tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và ngài Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) chụp ảnh lưu niệm tại tòa nhà đặt trụ sở của Adani PLR Co, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Adani. Ảnh: Thành Duy

Ngài Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC), Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại tòa nhà đặt trụ sở của Adani PLR Co, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Adani. Ảnh: Thành Duy