Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Bôlykhămxay, Lào chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đón đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào và phu nhân cùng đoàn đại biểu sang thăm, chúc mừng nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón đoàn và gặp lại đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham.

Quang cảnh lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An; chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bôlykhămxay trong năm 2023. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn, tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An; chúc tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gặt hái được nhiều thành tích to lớn hơn nữa; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào nói chung, giữa 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự phiên tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới do đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay và đoàn đại biểu lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất; chia sẻ những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm, làm việc tháng 7/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng những thành tựu mà tỉnh đã đạt được về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; đặc biệt, bày tỏ ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh, hiện chỉ còn 4%. Điều đó khẳng định, sự chăm lo phát triển - kinh tế, song song với chăm lo các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho người nghèo của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin đến đoàn một số tình hình cơ bản của tỉnh Nghệ An trong năm qua, trao đổi một số cách làm của Nghệ An trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; chăm lo Tết cho hộ nghèo.

Các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, chính vừa tập trung phát triển kinh tế, vừa chăm lo công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 rất tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh có nhiều kết quả nổi bật, như: Hai tỉnh cũng đã phối hợp phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 2 cặp bản - bản và 2 cặp đồn biên phòng kết nghĩa; góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới; qua đó, đảm bảo ổn định biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào và đoàn công tác chúc mừng năm mới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào và đoàn công tác chúc mừng năm mới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phu nhân đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào tặng quà chúc mừng năm mới. Ảnh: Thành Duy

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giao thông, vận tải, du lịch, thương mại... cũng được đẩy mạnh. Hai tỉnh luôn tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại nhằm thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định: Đồng chí Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng thay mặt lãnh đạo đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh cùng đoàn đại biểu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An, điều này càng khẳng định mối quan hệ thắm thiết, gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh. Hoạt động của 2 tỉnh sẽ góp phần rất quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.

“Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, Nhân dân 2 nước và mối quan hệ giữa tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Nghệ An mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào tặng quà chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và thảo luận các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy hình thành đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua cặp Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Khi hình thành đây sẽ là tuyến đường kết nối 2 thủ đô của 2 nước và là biểu tượng mới cho mối quan hệ Việt - Lào.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào tặng quà chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Vui mừng khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thị sát điểm kết nối cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua cặp Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, đây là kết nối tạo ra giá trị về giao thương, còn là biểu tượng mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Và điều này càng khẳng mối quan hệ thắm thiết, gắn bó, keo sơn, hoạt động của 2 tỉnh rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước, cũng như giữa 2 tỉnh.