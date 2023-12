Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng: Hợp tác, liên kết của 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh rất đúng hướng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Nhu cầu hợp tác và liên kết, hợp tác vùng vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu tự thân và cách làm hiện nay của 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh rất đúng hướng.

Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt lãnh đạo tỉnh Nghệ An – đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị đã dành tình cảm hết sức thân tình, chân thành, chu đáo.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tình cảm hết sức đặc biệt, chúng ta cần gìn giữ, nâng niu và bồi đắp thêm để làm sao dày hơn giữa 3 tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ.

Đồng chí đồng thời chúc mừng những thành tựu rất quan trọng mà 3 tỉnh đạt được trong thời gian qua; đặc biệt năm 2023 - một năm rất nhiều khó khăn, thách thức, song nền kinh tế của 3 tỉnh đều tăng trưởng khá, đưa quy mô nền kinh tế của mỗi tỉnh đều nằm trong nhóm từ trung bình đến khá của cả nước.

Bên cạnh đó, 3 tỉnh đều giữ vững ổn định từ cơ sở; nội bộ hết sức đoàn kết một cách chân thành dựa trên cơ sở Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng thời bày tỏ ấn tượng đặc biệt về công tác tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 39 -NQ/TW do Ban Bí thư tổ chức và kết nối tới các điểm cầu ở cơ sở với số lượng, quy mô lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đồng thời chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong năm qua Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được UNESCO vinh danh. Đây là một sự kiện về mặt chính trị, văn hóa, không chỉ vinh dự cho Hà Tĩnh mà còn của người dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Nhu cầu hợp tác và liên kết, hợp tác vùng vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu tự thân và cách làm hiện nay của 3 tỉnh rất đúng hướng.

Mặc dù thời gian ký kết hợp tác chưa dài, nhưng sản phẩm mang lại rất lớn; không chỉ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đương nhiệm, mà các đồng chí nguyên lãnh đạo đều rất phấn khởi về sự hợp tác bài bản, quy củ của 3 tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng dẫn chứng: Khi bàn về thể chế cho Nghệ An, Hà Tĩnh thì tỉnh Thanh Hóa đều đồng lòng, đồng ý kiến hoặc trong chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, tỉnh đã đề xuất hạ tầng với quan điểm phải có tính lan tỏa, hợp tác, trong đó có gắn với Nghệ An và Hà Tĩnh.

Qua chương trình hợp tác, đồng chí Đỗ Trọng Hưng cam kết: Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ, đồng hành với những sáng kiến, đề xuất của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ví dụ ở góc độ Đảng và Quốc hội, Thanh Hóa sẽ có đề nghị Trung ương sớm kết thúc dự án mỏ sắt Thạch Khê để không chỉ cho riêng Hà Tĩnh mà còn vì sự phát triển bền vững cả khu vực. Hay đối với Nghệ An, 2 tỉnh cùng nhau đề nghị Trung ương đầu tư hạ tầng kết nối Quốc lộ 45, Quốc lộ 48.

Thanh Hóa cũng ủng hộ cao việc sớm xây dựng đường bộ cao tốc Hà Nội -Viêng Chăn có hướng tuyến đi qua cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An); ủng hộ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An để thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; thực hiện dự án Điện khí LNG tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An); cũng như chia sẻ, dùng chung cảng nước sâu Nghi Sơn để phát huy tác dụng, hiệu quả cao nhất.

Về định hướng hợp tác 3 tỉnh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với các ý kiến phát biểu tại hội nghị là cùng nhau hợp tác, liên kết vùng phát triển; đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế.