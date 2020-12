Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 tại Nghệ An

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Trung ương Đoàn;… Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh cùng dự. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Thành Duy Đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và đón năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.



Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn ghi nhận trong những năm qua, Giáo phận Vinh đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những chủ trương, chính sách của Nghệ An. Mối quan hệ phối hợp giữa Giám mục, các linh mục, tín đồ Công giáo với cấp ủy, chính quyền Nghệ An ngày càng mật thiết, gắn bó, đạt được kết quả rất tốt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, với uy tín của mình, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục đã vận động các tín đồ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Nhà nước; phối hợp với địa phương xây dựng nhà cho người nghèo, tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung.



Thông tin một số nét nổi bật về tình hình của đất nước trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân, Việt Nam đã khống chế thành công dịch Covid-19, nền kinh tế tăng trưởng ước đạt 2,5 - 3%; lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội được quan tâm; giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại được tăng cường, thực hiện tốt vai trò là nước Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc;…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa chúc mừng Dòng Mến Thánh giá Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng rất quan tâm, tạo được niềm tin trong nhân dân, uy tín với quốc tế. Trong thành quả chung đó của đất nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, Giáo phận Vinh nói riêng, các vị giám mục, linh mục, đồng bào Công giáo đã góp phần rất lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Tuy vậy, nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục phải phấn đấu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn với uy tín của mình, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long sẽ tiếp tục vận động các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo Nghệ An thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tôn giáo để cùng góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân được nâng lên, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Thành Duy Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục tại Tòa Giám mục. Ảnh: Thành Duy Thay mặt cho các linh mục, tu sĩ và gần 300.000 giáo dân Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An dành cho đồng bào Công giáo.



Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng khi năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song Đảng, Nhà nước đã hết sức phấn đấu, nỗ lực lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu trên các mặt; đặc biệt là khống chế thành công đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nhấn mạnh người tín hữu tốt, cũng là người công dân tốt, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền nỗ lực xây dựng đất nước, chăm lo cho đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bước vào năm 2021, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chúc lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An năm mới an khang, mạnh khỏe, nhiều trí tuệ để cống hiến, phục vụ cho nhân dân; đồng thời cho biết sẽ cùng với toàn dân hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong tháng 1/2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Giám mục Cao Đình Thuyên. Ảnh: Thành Duy Tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Cao Đình Thuyên nhân Lễ Giáng sinh 2020 và năm mới 2021.



Trước đó, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2021.