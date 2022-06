Biểu dương 60 dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu và Công an huyện phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2010 - 2022.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu có 1.718 dòng họ. Trong 12 năm qua, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBMTTQ và Công an huyện Quỳnh Lưu, các dòng họ đã vận dụng sáng tạo, nhiều cách làm hay để vận động con cháu giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài dòng họ. Nhờ đó, năm 2015 gần 600 dòng họ có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, đến cuối năm 2021 có 624 dòng họ, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Các dòng họ đã giáo dục con cháu thực hiện tốt việc giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết từ đầu, dứt điểm các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, đến năm 2021 toàn huyện có 1.012/1.718 dòng họ đạt 8/8 tiêu chí “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về ANTT”, đạt tỷ lệ 58,9%, tăng 18% so với 2010.

Tại hội nghị, các dòng họ tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức triển khai linh hoạt, cách làm thiết thực và những kết quả đạt được trong việc xây dựng các mô hình về nâng cao vai trò, trách nhiệm của dòng họ trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, vận động con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của trong giữ gìn ANTT, nhất là trật tự ATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; động viên con cháu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư văn minh, phát triển; phương thức xây dựng mối đại đoàn kết trong dòng họ và cộng đồng dân cư...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu và biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các dòng họ về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Đồng chí cũng đề nghị lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên bồi dưỡng cho Hội đồng và lực lượng cốt cán của các dòng họ về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị tại địa phương để tuyên truyền đến con cháu, nhân dân hiểu rõ và thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các mạng xã hội, nhằm có sự tương tác hai chiều giữa Công an, MTTQ với dòng họ đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các dòng họ điển hình; đồng thời có sự tương tác giao lưu với địa phương khác ngoài huyện để cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng thôn, xóm bình yên, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, an toàn.

Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu đã biểu dương, khen thưởng 60 dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự và tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng mô hình “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2010 - 2022.

Cũng nhân dịp này, 6 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”./.