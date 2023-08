Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Chiều 22/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 -2023.

Dự hội nghị, có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Hưng

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo, phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Phong trào này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư và phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, điển hình như: Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2018-2022”.

Trong công tác tuyên truyền, Công an tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức hơn 4.000 buổi tọa đàm và hơn 5.000 buổi nói chuyện thời sự lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Phối hợp xây dựng và nhân rộng hơn 200 loại mô hình tại 460 xã, phường, thị trấn; 20 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và tạo được sức lan tỏa, như: Mô hình "Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng"; mô hình "Giáo dục thanh thiếu niên không sử dụng trái phép chất ma túy"; mô hình "Tự quản về an ninh trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục"...

Đồng chí Kha Văn Tám – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh: Hồ Hưng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, người lao động về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự…

Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh: Hồ Hưng

Tại hội nghị, Ban tổ chức tiến hành trao Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.