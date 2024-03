Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Hai bên còn hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. Trong đó chợ biên giới Nậm Cắn, họp vào Chủ nhật hàng tuần đã trở thành nơi giao thương, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ giao lưu văn hóa của nhân dân hai bên biên giới. Công tác an ninh, trật tự ở khu vực chợ luôn được đảm bảo. Mới đây (từ ngày 14/1/2024), để duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý hoạt động của người và phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu trong quá trình tham gia hoạt động tại chợ biên giới Nậm Cắn và phòng, chống những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã triển khai cấp thẻ ra vào khu vực chợ biên.