Bỏ các chứng chỉ không phù hợp với biên tập viên, phóng viên, đạo diễn truyền hình

(Baonghean.vn) - Những ngày mưa lũ diễn ra triền miên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, người làm nghề đóng thuyền tôn tại Nghệ An phải tăng cường sản xuất, cung ứng lượng thuyền cho bà con ứng phó với mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trang điện tử tổng hợp lại tràn lan quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều đáng nói, những thực phẩm này được thổi phồng công dụng một cách thái quá. Đã không ít người dân ở Nghệ An phản ánh bị lừa tiền vì tin vào những quảng cáo này, đặc biệt là các cụ cao tuổi.

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày 5/10. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

(Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), với hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ bị mất trắng; cùng với đó là hàng mét bùn đất, hàng khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường… Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Hoàng Tuấn Chu (SN 1964) đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại con trai là anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992).

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lũ khiến hơn 400 trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ học. Công tác khắc phục đang được các trường khẩn trương thực hiện để sớm đón học sinh trở lại trường.

(Baonghean.vn) - Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.