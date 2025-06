Để báo chí thực sự là cầu nối gắn kết ý Đảng - lòng dân

Ngân Hạnh - Đình Tuyên - 19/06/2025 19:22

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 40 năm Hội Nhà báo Nghệ An. nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An khẳng định: Đội ngũ những người làm báo Nghệ An quyết tâm phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng.