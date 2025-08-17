Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)
NPV - 17/08/2025 20:45
Trong tuần từ 11-17/8, Thường trực tỉnh ủy đã tham gia, chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng. Đó là dự và chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ của các đơn vị, xã, phường; Hội nghị đánh giá sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...
