Chủ Nhật, 17/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Truyền hình

Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)

NPV - 17/08/2025 20:45
Trong tuần từ 11-17/8, Thường trực tỉnh ủy đã tham gia, chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng. Đó là dự và chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ của các đơn vị, xã, phường; Hội nghị đánh giá sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...
Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng
Truyền hình

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt
Truyền hình

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh
Truyền hình

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới
Truyền hình

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới

Mường Típ vẫn ngổn ngang sau lũ
Truyền hình

Mường Típ vẫn ngổn ngang sau lũ

Lan tỏa tấm gương trưởng bản dũng cảm cứu 90 người dân khỏi thảm họa lũ quét
Truyền hình

Lan tỏa tấm gương trưởng bản dũng cảm cứu 90 người dân khỏi thảm họa lũ quét

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: qcbaonghean@gmail.com

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO