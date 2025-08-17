Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

PV - 17/08/2025 11:24

Mưa lớn kéo dài trong sáng nay (17/8) đã khiến lượng nước đổ về ồ ạt tại khu vực cầu Nại (phường Trường Vinh) - nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Tổ xung kích phòng, chống thiên tai tìm kiếm - cứu nạn của phường Trường Thi cũ, nay là phường Trường Vinh đã huy động các hộ kinh doanh trên phố đi bộ Nguyễn Tài và cư dân cùng thu dọn các vật cản trên mương số 2, khơi thông các nắp cống để nước thoát kịp thời.