Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), sáng 26/2, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Nghệ An; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4.