Xã hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chúc mừng các đơn vị y tế nhân dịp 27/2 Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), chiều 25/2, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng một số đơn vị y tế tại thành phố Vinh.



Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Y tế, các cơ quan và đơn vị liên quan.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, đây là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh. Hoạt động chủ yếu của Bệnh viện là khám và chữa bệnh chuyên khoa tâm thần cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào. Ngoài ra, còn đảm nhiệm triển khai chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; duy trì và quản lý chăm sóc đảm bảo cho 10.540 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 3.011 bệnh nhân động kinh tại cộng đồng.

Trong năm 2024, Bệnh viện đã phối hợp với Hội Tâm thần học Việt Nam, Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức thành công Hội thảo Tâm thần học toàn quốc lần thứ III được các bệnh viện chuyên khoa tâm thần trong toàn quốc đánh giá cao, và có 23 đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế Nghệ An nghiệm thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Nỗ lực đó đã góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế tỉnh nhà trong 70 năm qua.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn tập thể bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An. Trung tâm được thành lập năm 2010, là đơn vị tương đương hạng II, tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An. Trung tâm có 2 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận, điều chế, lưu trữ, cung ứng, phân phối máu và chế phẩm máu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận. Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên khoa huyết học.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mô hình huyết học truyền máu; nhưng hoạt động của Trung tâm ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2024, Trung tâm được UBND tỉnh tặng Bằng khen, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Cờ Thi đua cấp tỉnh.

Chúc mừng những kết quả mà Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao với công việc, quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, tâm huyết với nghề, mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn. Đặc biệt là công tác điều chế chế phẩm máu, từng bước nỗ lực tiếp cận và tạo bước đột phá trong các lĩnh vực mới.

Đoàn công tác cũng đã thăm, chúc mừng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An. Trung tâm được thành lập năm 1967, là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3 về tự chủ, hạng 2 về chuyên môn.

Hàng năm, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phòng, chống thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, góp phần trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An trong nhiều năm qua. Đặc biệt là trong năm 2024, đơn vị đã phát hiện 35 mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng (chiếm 1,4%), trong đó, có 2 mẫu thuốc giả, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Y tế và thị trường; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, mở rộng hợp tác với các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả kiểm nghiệm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng được yêu cầu mới từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân./.