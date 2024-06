Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Ngày 28/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy 21 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh. Công tác tuyển quân, tuyển sinh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” được các cấp ghi nhận đánh giá cao; tổ chức Lễ an táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2023 - 2024 tại huyện Nghi Lộc trang trọng, nghiêm túc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp tốt với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình, diễn biến các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác dự báo...

Cùng với đó, tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Kịp thời tham mưu ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; Chỉ đạo 6 địa phương diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện; Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”.

Phát động phong trào thi đua phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".