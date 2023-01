Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/1 (Baonghean.vn) - Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Vinh; Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán… là một số nội dung đáng chú ý ngày 7/1.

Tình tin đồn hiếm hoi 'khoe' ảnh H'Hen Niê Đây là lần hiếm hoi T.K đăng ảnh rõ mặt H'Hen Niê trên mạng xã hội sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò.

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 6 (Baonghean.vn) - Tạp văn có tên Bêu nắng - được lấy làm tên của tuyển tập tạp văn nhận được nhiều sự yêu mến của bạn đọc gần, xa. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.

The delegation of Chosun University (South Korea) visits Nghe An (Baonghean.vn) - From January 3 to January 6, the delegation of Chosun University (South Korea) led by Mr. Young Don Min - President of the university visited and worked in Nghe An to discuss the cooperation programmes on education, training, cultural exchange, sports...

Vinh city focuses on refurbishment to celebrate Lunar New Year (Baonghean.vn) - Currently, on many streets and in many residential areas, Vinh city's authority and people are focusing on refurbishment and decoration to celebrate the Lunar New Year.

Phát hiện 2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ ở huyện Nghi Lộc (Baonghean.vn) - Thông tin từ chính quyền xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc cho biết, các lực lượng chức năng đang xác minh nguyên nhân cái chết của cha con anh T.V.K. (SN 1996), trú tại xóm Đức Thành, xã Nghi Hoa.

Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn Hà Nội - Vinh trong giai đoạn 2021 - 2030 (Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung thuộc danh mục các dự án quan trọng của Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ, Quốc hội kèm theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xe khách lao vào nhà dân bên đường sau khi đâm xe máy khiến 1 người tử vong (Baonghean.vn) - Vào 11h ngày 7/1, tại km 428 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xóm 9, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách mang BKS 37B-017.68 với xe máy khiến 1 người tử vong.

Số 13448 ngày 7-1-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13448 ngày 7-1-2023

TP. Vinh tập trung chỉnh trang đô thị đón Tết Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Hiện trên các tuyến phố, khu dân cư, lực lượng chức năng và người dân thành phố Vinh đang tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí để chuẩn bị đón chào năm mới.

Đi bắt chim, 1 người đàn ông bị đuối nước (Baonghean.vn) - Vào lúc 8h15 ngày 7/1, nhận được tin báo nghi ngờ có nạn nhân đuối nước tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội (Baonghean.vn) - Sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu, sinh sống tại Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mang 'Tết ấm' tới đồng bào khó khăn (Baonghean.vn) - Tại Chương trình "Tết ấm - Nghĩa đồng bào” do Nghệ An tổ chức, chung tay cùng đem đến một cái tết ấm cho người nghèo, Tập đoàn TH, BAC A BANK, Công ty Mía đường Nghệ An thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã ủng hộ những phần quà ý nghĩa.

Đoàn công tác Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) thăm, làm việc tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Từ ngày 3-6/1, Đoàn công tác Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) do ông Young Don Min - Chủ tịch trường dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An để thảo luận các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, thể thao...

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tặng quà Tết các hộ nghèo ở huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ủng hộ 38 triệu đồng chung tay giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Baonghean.vn) - Chiều tối 6/1, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tình báo Ukraine: Nga có kế hoạch động viên nửa triệu quân ngay trong tháng này Tình báo Ukraine dự báo một đơn động viên quân mới, với 500.000 tân binh, sẽ được Moskva công bố vào ngày 15/1.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung tay giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An (Baonghean.vn) - Nói đến xã Châu Nga là nói đến địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu.

Vươn tầm đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An (Baonghean.vn) - Các cấp, ngành, địa phương cùng nhân dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa đang tích cực hành động để đưa thị xã vươn tầm, phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bộ Y tế: Dịch Covid-19 khó dự đoán Trước chính sách mở cửa của các nước cùng dịp Tết đến gần, Bộ Y tế nhận định số ca mắc mới sẽ gia tăng, dịch Covid -19 chưa ổn định, khuyến cáo người dân cẩn trọng.

Bí quyết gia truyền đặc trị ho dai dẳng từ thảo dược (Baonghean.vn) - Thời tiết thay đổi khiến nhiều người mắc bệnh ho, ho dai dẳng kéo dài, gây mệt mỏi thậm chí biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi vậy, sản phẩm chữa ho hiệu nghiệm được chiết xuất từ các dược liệu, an toàn, lành tính, trở thành “cứu tinh” của nhiều người bệnh trong mùa lạnh.

Loạt ô tô 'khai tử' tại Việt Nam năm 2022: Có xe để lại nhiều tiếc nuối Danh sách những dòng xe ngừng bán tại Việt Nam trong năm 2022 có một số sản phẩm vốn tiêu thụ kém nhưng cũng có mẫu vốn đang "làm mưa làm gió" trên thị trường.

Nhan sắc 'không tuổi' của ca sĩ Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm sắp bước qua tuổi 42 nhưng vẫn khiến nhiều khán giả trầm trồ vì độ tươi trẻ và đặt cho biệt danh "Người đẹp không tuổi".

Tuyển Indonesia đến Hà Nội trước Việt Nam; HLV Park tiết lộ lý do không bắt tay Shin Tae-yong (Baonghean.vn) - Thầy trò Shin Tae-yong được xếp chuyên cơ bay thẳng nên sẽ có mặt ở Hà Nội trước chủ nhà Việt Nam; HLV Việt Nam cho biết, ông và Shin Tae-yong có lý do riêng nên hai HLV này không bắt tay nhau... là những tin tức thể thao nổi bật.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-03V bị bắt tạm giam Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xác nhận đã phối hợp Công an TP. Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam 6 người của Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 50-03V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và 1 người liên quan để điều tra về tội "Đưa và nhận hối lộ".

Chính sách mới của Trung Quốc về xuất, nhập cảnh (Baonghean.vn) - Ngày 4/1/2023, Sở Ngoại vụ Nghệ An có Văn bản số 05/SngV-LS gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn để thông tin về việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh.

Southeast (Dong Nam) Economic Zone exceeds investment attraction targets (Baonghean.vn) - On January 6 afternoon, in Vinh city, the Management Board of the Southeast Economic Zone of Nghe An held a conference to review 2022 performance and launch 2023 tasks.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/1 (Baonghean.vn) - Đề nghị bổ sung hành lang kinh tế Thanh Thủy - Cửa Lò vào Quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghệ An công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ; họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng tải trên baonghean.vn ngày 6/1.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Công an huyện Tương Dương chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT năm 2022 giữa Công ty Thủy điện Bản Vẽ với Công an huyện Tương Dương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai.