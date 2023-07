Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Chiều 13/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh Trọng Kiên

Tại buổi tiếp đón, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo với đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng trân trọng cảm ơn tình cảm của cá nhân đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay cùng bà con nhân dân các bộ tộc Lào, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua đã dành cho lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn.

Đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.