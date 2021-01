Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chống dịch ở một số đơn vị

Ngày 30/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban CHQS các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và Thành phố Vinh.

Kiểm tra máy đo thân nhiệt tại Ban CHQS huyện Nam Đàn. Ảnh: Hoàng Anh Qua thực tế kiểm tra, Đại tá Dương Minh Hiền yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là quy định “5K” của Bộ Y tế. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau Tết Nguyên đán - Xuân Tân Sửu 2021.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động cập nhật thông báo của Bộ Y tế để kịp thời rà soát, truy vết (F1, F2, F3); Thường xuyên báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An để có phương án kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan. Ban CHQS huyện Hưng Nguyên bảo đảm tốt công tác hậu cần. Ảnh: Hoàng Anh Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình mới. Các đơn vị trên địa bàn LLVT tỉnh đã duy trì nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch. Chủ động nắm thông tin, rà soát và theo dõi sức khỏe quân nhân, người lao động của đơn vị và công dân trên địa bàn địa phương. Thắt chặt quản lý tại các khu cách ly trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động rà soát, kiểm tra một số địa điểm để có phương án khởi động thêm các khu cách ly mới khi tình hình dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm hơn.