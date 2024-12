Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Sáng 18/12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (lần 2).

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ Anthành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới…

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An thành kính tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, lực lượng vũ trang Nghệ An đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đi theo con đường Ðảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nguyện hứa tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết, truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, trung thành, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác lúc sinh thời.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Tiếp đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh sẽ sát cánh bên nhau, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, các đồng chí trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đỏ anh hùng.