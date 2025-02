Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu sau Tết Nguyên đán Ngày 2/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu sau Tết tại Trung đoàn 764.

Tại buổi kiểm tra, chỉ huy Trung đoàn 764 đã báo cáo với đoàn kiểm tra về các nội dung trọng tâm, bao gồm: quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trước, trong và sau Tết; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong dịp Tết với tinh thần chu đáo, tận tình, trách nhiệm. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác canh trực sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 764. Ảnh: Hoàng Long

Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp Tết, đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công tác quản lý quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt là phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông, đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Phan Đại Nghĩa ghi nhận và biểu dương Trung đoàn 764 đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đoàn công tác kiểm tra công tác Hậu cần đảm bảo bữa ăn cho bộ đội. Ảnh: Hoàng Long

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên. Đồng thời, Trung đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiệp vụ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, tập trung tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đón nhận, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra.