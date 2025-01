Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Chiều 27/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Ất Tỵ 2025 tại các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo báo cáo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, hiện nay công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán luôn được đơn vị duy trì nghiêm túc theo chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cấp; các cơ quan, đơn vị đã chủ động luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Tiến hành báo động hành quân di chuyển tại Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Đối với công tác chuẩn bị cho bộ đội vui Xuân, đón Tết, hiện nay các đơn vị đã triển khai chuẩn bị đầy đủ, từ trang trí bàn thờ Bác, xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức nhiều trò chơi mới để cán bộ, chiến sĩ vui chơi trong các ngày Tết bảo đảm đúng thuần phong mỹ tục. Công tác bảo đảm hậu cần được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầy đủ theo đúng chế độ, nhiều đơn vị trích kinh phí để tăng cường thêm bữa ăn cho bộ đội…

Thực hành báo động các phương tiện, kỹ thuật sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân khi có lệnh. Ảnh: Trọng Kiên

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng và duy trì nghiêm túc các chế độ trực, nhất là trực sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Tổ chức tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, an toàn kho tàng, doanh trại. Phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn. Kịp thời bảo quản, sửa chữa các phương tiện, bổ sung cơ sở vật chất và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống khi có lệnh.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác dự trữ lương thực, thực phẩm sẵn sàng chiến đấu tại Đại đôi Trinh sát Cơ giới. Ảnh: Trọng Kiên

Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ hương vị Tết trong bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh và bảo đảm an toàn giao thông./.