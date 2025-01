Thời sự Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới, sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dân quân tự vệ, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chào mừng đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết về thăm, làm việc, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Chiều 16/1, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Tham dự cuộc làm việc, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác, các đại biểu tham dự cuộc làm việc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Chung

Giữ vững an ninh, quốc phòng, tạo đà phát triển nhanh và bền vững

Tại cuộc làm việc, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Theo đó, năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Thủ trưởng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng Vũ trang Quân khu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Đảng bộ Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2020-2024). Đặc biệt, Lực lượng Vũ trang tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân" lần thứ 2 vào ngày 10/10/2024.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ảnh: Thành Chung

Năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Công an, Biên phòng, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định địa bàn; tổ chức luyện tập các phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; chuẩn bị, thực hiện tốt công tác huấn luyện...

Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình chính sách khó khăn, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết; bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, kho tàng và an toàn giao thông, chấp hành nghiêm kỷ luật trong dịp Tết.

Báo cáo với đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Kinh tế - xã hội tỉnh nhà được phục hồi và không ngừng phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tốc độ tăng trưởng đạt 9,01% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 13 cả nước). Thu ngân sách Nhà nước đạt 25.517 tỷ đồng (là năm thứ 3 liên tiếp vượt mốc hơn 20.000 tỷ đồng). Thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực, trong đó, thu hút FDI đạt 1,75 tỷ USD (năm thứ 3 liên tiếp đứng tốp 10 địa phương cả nước).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, nhất là công tác an sinh xã hội và chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm, Nghệ An đã kêu gọi được 843 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa được trên 12.000 nhà ở, đạt 77% tổng số nhà cần xây dựng, sửa chữa. Dự kiến đến tháng 6/2025 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giúp Nghệ An tiếp tục giữ vững mặt trận quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; tạo đà thuận lợi bước vào kỷ nguyên mới... Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác.

Sẵn sàng chiến đấu, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu hết sức ấn tượng của Lực lượng Vũ trang tỉnh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung trong năm 2024.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu của tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ; là năm tăng tốc, bức phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó có nhiều vấn đề mới, như cuộc cách mạng tổ chức biên chế, tổ chức bộ máy của Đảng ta; tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp... Năm 2025 có rất nhiều thời cơ, thuận lợi và có nhiều thách thức đan xen.

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lực lượng Vũ trang tỉnh Nghệ An với truyền thống anh hùng, quyết tâm mới thực hiện quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và những chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Lực lượng Vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Thành Chung

Trước hết, cần luôn nắm chắc tình hình, dự báo sớm các diễn biến có thể xảy ra; có phương án ứng xử kịp thời, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với nhân dân tổ chức đón Tết, vui Xuân, không để ai bị bỏ lại phía sau; chăm lo tốt cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Quan tâm chăm lo lực lượng vũ trang, chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội, nhất là gia đình của những cán bộ quân đội, công an đang công tác ở xa. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống để thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ và chất lượng tốt.

Các đơn vị trực Tết cần sẵn sàng chiến đấu cao; đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo đón Tết, vui Xuân cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng; tổ chức lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân đón Tết, vui Xuân thật tốt, đặc biệt là người dân khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà chúc mừng năm mới cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đoàn công tác, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới, sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và dân quân tự vệ, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tặng quà chúc mừng năm mới cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 tặng quà chúc mừng năm mới của Quân khu 4 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 cũng đã tặng quà chúc mừng năm mới của Quân khu 4 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An./.