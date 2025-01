Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết tại xã biên giới Tam Hợp Sáng 16/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến xã vùng cao biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi các hộ nghèo huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Cách trung tâm huyện Tương Dương - huyện có diện tích rộng nhất cả nước, gần 30 km, nằm sâu trong khu vực núi non ở miền Tây Nghệ An, tiếp giáp với nước bạn Lào, xã Tam Hợp có 5 dân tộc anh em: Kinh, Thái, Mông, Tày Poọng, Khơ Mú cùng sinh sống.

Trên địa bàn có Đồn Biên phòng Tam Hợp quản lý 25,724 km đường biên giới, 4 cột mốc, thuộc địa bàn xã giáp với huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện, xã được thụ hưởng 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, địa phương đang tập trung giải ngân các nguồn vốn được thụ hưởng để làm đường giao thông và thực hiện 6 dự án, trong đó có dự án chăn nuôi bò, dê nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chúc Tết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ với xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp Lương Phi Thanh cho biết: Với tinh thần, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xã Tam Hợp tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế. Văn hóa - xã hội được chú trọng, quan tâm và đầu tư nhiều hơn; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm.

Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Tam Hợp đã đạt 9/19 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với năm 2023 và đang dồn sức xây dựng bản Phá Lõm đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đã đạt 9/13 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ cho huyện Tương Dương từ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Thành Duy

Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, xã Tam Hợp tiếp tục duy trì giữ vững xã sạch về ma túy; hiện không có đối tượng nghiện ma túy tại địa phương.

Đời sống của nhân dân dần được cải thiện. Trong năm 2023, xã đã nghiệm thu hoàn thành 19/19 nhà; năm 2024 triển khai làm mới 5 nhà, sửa chữa 15 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Đại tá Nguyễn Công Lực tặng quà Tết cho lãnh đạo xã Tam Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trò chuyện cùng cán bộ, Nhân dân các dân tộc địa phương và cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao những kết quả xã Tam Hợp đạt được khi nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

Tuy vậy, với 530 hộ, 2.654 nhân khẩu cư trú trên địa bàn 5 bản, nhìn chung, đời sống nhân dân còn ở mức thấp và không đồng đều. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt gần 25 triệu đồng. Tổng số hộ nghèo 214 hộ, chiếm tỷ lệ 40,38%. Hộ cận nghèo 78 hộ, chiếm tỷ lệ 14,72%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Tam Hợp. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Tam Hợp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thời gian tới, các lực lượng đóng quân trên địa bàn cũng cũng như cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xã Tam Hợp tích cực xây dựng bộ máy ngày càng chuyên nghiệp hơn, đảm bảo sự gần gũi với nhân dân, với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, xã phải tiếp tục triển khai, đánh giá lại các mô hình kinh tế, mô hình nào hiệu quả, sản phẩm có thể trở thành hàng hóa hay không, nghiên cứu chuyển đổi cây trồng phù hợp để đạt thắng lợi cao trên cùng một diện tích đất. Là xã khó khăn, song trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Tam Hợp đã đạt 9/19 tiêu chí, phải rà soát lại không để tụt tiêu chí nào, đồng thời, cần xem xét có thể phấn đấu đạt thêm tiêu chí nào nữa?

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc Tết các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế; quan tâm công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực y tế và giáo dục của 11 huyện miền núi; đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, đồng chí trăn trở về tình trạng thiếu số lượng và chất lượng giáo viên dạy Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng sống. Do đó, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các lực lượng phối hợp cùng ngành Giáo dục địa phương quan tâm kèm cặp, giáo dục, dạy bảo con em đồng bào các dân tộc, trang bị cho các cháu kiến thức và kỹ năng sống, xem đây là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Tam Hợp. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, các lực lượng cần tập trung rèn luyện, phối hợp chặt chẽ, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu để nhân dân noi theo. Cùng với đó, phối hợp hiệu quả với các lực lượng của nước bạn Lào. Bà con nhân dân vùng biên giữ mối quan hệ bản - bản thân tình, đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ biên giới ổn định, phát triển.

Dịp Tết đến, Xuân về, các đối tượng tội phạm có thể lợi dụng để tổ chức các hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, di cư qua biên giới, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, khi phát hiện người lạ đến trên địa bàn cần thông báo ngay đến chính quyền, cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, kiểm soát tình hình.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thơm tặng quà Tết cho hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Các lực lượng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt sớm tình hình, ứng phó với mọi tình huống; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết.

Với xã Tam Hợp, cần quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân đậm đà bản sắc vùng cao; huy động bà con vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của xã, bản.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Hợp; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hợp; trao tặng 1,526 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo, trong đó, có 1,126 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo và 400 triệu đồng để các hộ nghèo phát triển mô hình sinh kế; tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng tặng quà, chúc Tết ông Hà Văn Chương và gia đình. Ông Chương sinh năm 1944, có 60 năm tuổi Đảng và là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Bằng những việc làm cụ thể, ông đã trở thành trung tâm đoàn kết, thắt chặt tình cảm quân dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo bình yên trên địa bàn dân cư.