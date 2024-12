Thời sự Nghệ An: Tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 132/CĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục tập quán.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui Xuân, đón Tết lành mạnh, vui tươi.

Thực hiện nghiêm Quy định số 28-QĐ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Tỉnh ủy về tổ chức các chuyến công tác cơ sở, dự mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp khách của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn. Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc miền núi và thiểu số. Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Chương trình "Tết Vì người nghèo - Giáp Thìn 2024". Ảnh tư liệu

Triển khai các giải pháp hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.



Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm hành lang, trật tự an toàn giao thông và an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ tại địa bàn quản lý; chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo Công văn số 10876/UBND-NC ngày 05 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 49/CĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; yêu cầu người đứng đầu của các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm trật tự ATGT và phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Vương Linh

Tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan,...

Phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ trực tại công sở và các khu vực quan trọng trong các ngày nghỉ để bảo vệ tài sản, xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên trong dịp Tết Nguyên đán; nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết, bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025.

Tuyên truyền, huy động cán bộ, nhân dân đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, văn hóa, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu triển khai nghiêm túc các nội dung được giao; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

Đề nghị các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Chỉ thị này.