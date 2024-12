Thời sự Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải Nghệ An không tự ý tăng giá cước dịp Tết Đó là một trong những nội dung được bàn tại cuộc họp triển khai các kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết năm 2025, diễn ra vào chiều 27/12.

Chủ trì cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết. Cùng dự có đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh và các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết và Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025 được triển khai nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau dịp Tết. Đồng thời, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện, trật tự và an toàn cho người dân.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý bến xe khách, Ga Vinh, Cảng Hàng không quốc tế Vinh, các bến đò khách; Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) thuộc Công an tỉnh; Công an thành phố Vinh và các huyện, thị xã; các đơn vị có liên quan, trong phạm vi quyền hạn của mình đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo yêu cầu về an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và vệ sinh môi trường trước khi tham gia giao thông.

Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về kê khai, niêm yết đúng giá cước đã đăng ký nhằm bình ổn giá, bình ổn thị trường, chống tự ý tăng giá cước. Trong trường hợp giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm thì các đơn vị phải kê khai giảm giá phù hợp.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: T.L

Tăng cường hoạt động của phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe buýt, taxi…) để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các đầu mối tập trung lượng hành khách lớn như nhà ga đường sắt, bến xe khách, cảng hàng không.

Đối với các bến xe khách, Ga Vinh, Cảng Hàng không quốc tế Vinh tăng cường chỉnh trang, vệ sinh môi trường xanh - sạch, khử khuẩn, bố trí đầy đủ nhân lực, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải tỏa khách ùn tắc, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Kiểm soát điều kiện an toàn của các phương tiện kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện trước khi cho phép xuất bến.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh; Công an huyện, thành phố, thị xã tăng cường bố trí lực lượng để tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng để kiểm tra, xử lý vi phạm vận tải đường bộ tại các bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng (khi có đề nghị bằng văn bản) để kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động vận tải.

Xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm như pháo nổ, động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật hoang dã, thuốc lá điếu nhập lậu; vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Ban Chỉ đạo tham mưu cho lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động vận tải, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng có kế hoạch kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025, tổ chức các tổ công tác để kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai tại một số doanh nghiệp vận tải, các bến xe trọng điểm, Ga Vinh và Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Cùng đó, tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm để thực hiện đúng quy định.